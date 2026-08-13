Cinco propuestas para disfrutar del fin de semana largo en Bahía

El fin de semana largo llega con una agenda cargada de propuestas para disfrutar en Bahía Blanca. Desde mañana viernes y hasta el lunes, habrá opciones para salir de noche, disfrutar de música en vivo y también para aprovechar el día con una experiencia diferente.

Viernes 14: Fiesta Enclave, 10 años a puro ritmo

El fin de semana comienza con celebración. Enclave cumple 10 años y lo festeja con una gran fiesta este Viernes 14 de Agosto a las 21 en el Teatro Rossini. La propuesta tendrá artistas invitados, entre ellos Violeta y la Pirámide y Lo Luiggi, para una noche pensada para bailar, disfrutar y celebrar junto a una de las agrupaciones de percusión más reconocidas de la ciudad.

Sábado 15: el humor de Fabián Sigot

El Sábado será el turno del humor. Fabián Sigot llega al Don Bosco Teatro, a las 21, con Rápido y Gracioso, un espectáculo que combina personajes, videos, situaciones disparatadas y sorpresas. La propuesta ya recorrió más de 50 teatros y localidades durante su gira.

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Domingo 16: Patricia Sosa en concierto

La música toma el protagonismo el domingo con una de las grandes voces de la canción popular argentina. Patricia Sosa se presentará el Domingo 16 de Agosto desde las 20hs en el Don Bosco Teatro, en el marco de su gira por el sur del país. Una oportunidad para disfrutar en vivo de una artista con una extensa trayectoria y canciones que forman parte del repertorio popular argentino.

Lunes 17: DM Experience, el universo de Depeche Mode en vivo

El feriado tendrá una propuesta especial para los amantes de la música electrónica y alternativa. DM Experience llegará el Lunes 17 de Agosto a las 21 al Teatro Rossini, con su Tour 2026. El espectáculo propone un recorrido por distintas etapas de Depeche Mode y sus grandes himnos, acompañado por una puesta sonora y visual especialmente pensada para recrear la atmósfera de la banda británica.

Todos los días: Leonardo da Vinci, una experiencia para descubrir

Y para quienes quieran aprovechar el fin de semana largo durante el día, “Leonardo da Vinci – Futuros Presentes” continúa abierta en el Club Argentino.

La muestra podrá visitarse todos los días del fin de semana largo, con horarios cada media hora desde las 9 hasta las 19, ofreciendo una propuesta diferente para acercarse a la obra, las ideas y los inventos de uno de los grandes genios de la historia.

Para conocer más sobre cada propuesta, consultar horarios disponibles y comprar entradas, ingresar en TicketBahía.com