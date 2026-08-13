Un argentino murió ahogado durante una práctica de surf en la Isla de Pascua

Un argentino de 40 años murió ahogado mientras practicaba surf en la Isla de Pascua, ubicada a unos 3.700 kilómetros de Chile.

La víctima, identificada como Gonzalo Balada, se encontraba en un sector de rompientes de alto riesgo, donde habría sufrido un inconveniente para realizar una maniobra.

En este contexto, el número de emergencias 137 recibió una alerta por parte del hospital local sobre el ahogamiento de un hombre, por lo que la Armada envió una patrulla de Policía Marítima y una moto de agua en dirección a la escena del hecho.

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No obstante, cuando las autoridades arribaron al lugar constataron que los dos amigos de Balada lograron rescatarlo y luego lo derivaron en ambulancia al nosocomio de Rapa Nui (nombre del archipiélago en el idioma de los nativos), donde los médicos intentaron reanimarlo durante 40 minutos, pero confirmaron su fallecimiento.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la causa del deceso fue asfixia por sumersión, al tiempo que efectivos de la Policía de Investigaciones llevaban a cabo distintas pericias.

Balada, apodado 'Che', vivía en la isla desde hace años y era un apasionado del surf, según describieron sus amigos: "Era un surfista de las grandes olas".

Además, se desempeñaba como cocinero en un restaurante que tenía junto a su novia, mientras que se desconoce si la familia de la víctima decidirá despedirlo en Rapa Nui o repatriar sus restos a la Argentina. (NA)