Tomaba whisky mientras manejaba por Ruta 2 y se burló del “Si nos matamos, nos matamos”

Un hombre de 46 años fue denunciado luego de que se difundieran videos en los que aparece manejando por la Ruta 2 mientras toma whisky. El material llegó de manera anónima al Sistema de Reporte Vial Ciudadano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

En las imágenes se lo ve dentro del vehículo junto a un acompañante y con una botella de whisky. En un momento, en otra grabación, se puede ver que ambos brindan mientras el hombre continúa al volante y luego repiten una frase que quedó asociada a un conocido caso de tránsito ocurrido en Mar del Plata años atrás: “Si nos matamos, nos matamos”.

La expresión remite al episodio protagonizado en 2021 por Ignacio Aróstegui, quien conducía alcoholizado y a alta velocidad por Mar del Plata cuando terminó chocando contra un cantero. Antes de ese impacto había grabado y difundido un video en el que pronunciaba esa misma frase, que rápidamente se viralizó.

En el nuevo video, además del consumo de alcohol, se escucha cómo el vehículo acelera mientras continúa circulando por la Ruta 2. A partir del material recibido, la ANSV logró identificar al conductor y avanzar con la denuncia.

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El organismo solicitó la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir, que está radicada en la provincia de Buenos Aires. El hombre deberá ser notificado de la medida y la jurisdicción correspondiente determinará el período de inhabilitación.

En tanto, la cara del conductor aparece cubierta en las imágenes debido a que todavía no existe una resolución judicial firme sobre el caso.

El episodio se suma a los reportes que recibe la ANSV por conductas de riesgo en la calle. El Sistema de Reporte Vial Ciudadano permite denunciar situaciones como alcohol al volante, exceso de velocidad, carreras ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo y uso del celular.

Desde su lanzamiento, la plataforma recibió 2.277 reportes y, según informó la ANSV, ya se solicitó la suspensión de 30 conductores involucrados en hechos considerados graves.