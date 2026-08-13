La Avenida Alem hizo historia: Liniers campeón, décima corona y final soñada en el vóleibol local

Hay finales que definen un campeón y hay otras que, además, quedan para siempre en la historia. La del torneo Apertura de la Asociación Bahiense de Vóleibol tuvo todo eso: por primera vez, Liniers A y Liniers B se encontraron frente a frente por el título, convirtiendo a la Avenida Alem en el escenario de una definición inédita.

Y la copa quedó en casa. Liniers A se impuso 3-0, con parciales de 25-15, 25-20 y 25-14, cerró 2-0 la serie y volvió a consagrarse campeón. Con esta conquista, alcanzó su décimo título consecutivo, una cifra que habla de una supremacía que se mantiene en el tiempo y que ya forma parte de la historia grande del vóleibol bahiense.

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Del otro lado, Liniers B también fue protagonista de un hecho sin precedentes para la entidad albinegra. Porque más allá del resultado, esta final dejó una imagen que difícilmente vuelva a repetirse: dos equipos de un mismo club disputando la corona, dos Liniers frente a frente y una misma casa celebrando al campeón.

El monarca bahiense se había apoderado de la primera final en cancha de Olimpo por idéntico marcador y con parciales de 25-16, 25-17 y 25-18.

El plantel conducido por Claudio Rodríguez estuvo conformado por Maximiliano Zalazar, Nicolás Paderno, Francisco José Vidales, Juan Alberto Valacco, Mauro Chirone, Juan Bautista Piedrabuena, Facundo Long, Tomás Rodolfo Rayes, Santiago Mangas, Juan Ignacio Scho, Martín Vera, Bautista Delgado y Juan Augusto Pessoa.

Por su parte, el conjunto "B", también comandado por Rodríguez, estuvo integrado por Lucas Travaglini, Matías Crawley, Valentino Gallucci, Máximo Minich, Jerónimo López, Dylan Beomon, Franco Rodríguez, Tiziano Gerbaudo, Marcos Allegue, Franco Gallucci, Simon Escalas, Facundo Charbonnier, Owen Cejas y Nicolás Leonhardt.

HISTORIAL MASCULINO AÑO TORNEO CAMPEON SUBCAMPEON RESULTADO 2026 Apertura Liniers Liniers “B” 3-0 y 3-0 2025 Oficial Liniers Tiro Federal 3-0 y 3-0 2025 Apertura Liniers Olimpo 3-0 y 3-2 2024 Oficial Liniers Universitario 3-0 y 3-1 2024 Apertura Liniers Universitario 3-0 y 3-0 2023 Oficial Liniers Universitario 3-0 y 3-0 2023 Apertura Liniers Fátima (Viedma) 3-0 y 3-0 2022 Oficial Liniers Universitario 3-2 y 3-0 2022 Apertura Liniers Tiro Federal 3-1 y 3-1 2021 Oficial Liniers Universitario 3-1 y 3-0 2019 Oficial Universitario UNS 3-0 y 3-1 2019 Apertura Universitario Olimpo 3-1 y 3-0 2018 Oficial Universitario Liniers 3-0 y 3-1 2018 Apertura Universitario Liniers 3-2 0-3 y 3-1 2017 Oficial UNS Olimpo 3-2 y 3-0

Bahiense puede gritar campeón en mujeres

En la rama femenina, Bahiense del Norte buscará cerrar la serie final de primera división, al recibir desde las 21, a Liniers, en el segundo encuentro de la definición del torneo Apertura.

El Tricolor se quedó con el primer cotejo, también disputado en calle Salta y que tuvo una duración de más de dos horas de juego, por 3-2 y con parciales de 20-25, 20-25, 25-21, 25-15 y 15-9.

De vencer el campeón defensor sumarán su quinto título en fila. En caso de un triunfo albinegro habrá que disputar un tercer y decisivo cotejo en día, hora y cancha a confirmar.

Una rama vestida de albinegro

El Chivo se quedó con todo en la rama masculina al quedarse también con los títulos de Sub 16, Sub 18 y Sub 22.

En Sub 16, el elenco conducido por Martín Vera se impuso en la tercera final a Tiro Federal por 2-0 y selló la definición por dos juegos a uno.

En Sub 18, los conducidos por Jerónimo López se impusieron en sets corridos también ante Tiro y definieron la serie por 2-0.

En Sub 22, los orientados por Claudio Rodríguez derrotaron en sets corridos a Olimpo y también sellaron la definición por dos juegos a cero.

En tanto, en la rama femenina, el Chivo, comadado también por Rodríguez, continuó su racha triunfal en Sub 16 al vencer a Olimpo por 2-0 y cerrar la serie 2-0.

Por su parte, en Sub 14 femenino, Olimpo, orientado por Hèctor Gallardo, se impuso en la definición ante Villa Mitre por 2-0 en ambos cotejos.

Queda por definirse la final de Sub 18 que están jugando Bahiense del Norte y Tiro Federal y se encuentran 1-1.