Club de Mar-Mallorca, capital mundial de la vela clásica con participación argentina

Por Juan José Barzola / Especial para "La Nueva."

Club de Mar-Mallorca vuelve a situar a Palma en el centro del mapa mundial de la vela clásica con la organización de la XXXI edición de la Regata Illes Balears Clàssics, que ya está en marcha y reúne a 39 embarcaciones.

La Regata Illes Balears Clàssics, auspiciada por Marinepool y Allianz, se consolidó en los últimos años como punto de encuentro imprescindible para los amantes de la vela clásica y la preservación del patrimonio marítimo. El comodoro de Club de Mar-Mallorca, Manolo Nadal de Uhler, destacó, en rueda de prensa la participación de dos auténticos iconos de la vela clásica que este año celebran importantes aniversarios. Por un lado, Panerai conmemora el 90 aniversario del Eilean, célebre ketch bermudiano diseñado por William Fife III y construido en 1936 por el prestigioso astillero escocés Fife of Fairlie. También será protagonista el Bon Temps, que celebra este año el centenario de su botadura, convirtiéndose en una de las embarcaciones más emblemáticas de esta edición.

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Para la navegación argentina el dato es que articipa el "Recluta" barco argentino diseñado por German Frers.

Las embarcaciones compiten en las categorías de Clásicos, Época (Cangreja y Bermudiana), RI Clásicos, Espíritu de Tradición y Grandes Esloras, además de una sección especial denominada Presencia, que permite a veleros singulares participar del evento sin participar en las pruebas, entre ellos La Balear, el Alzina y el Rafael Verdera. Los recorridos se establecen según las condiciones meteorológicas con una distancia de entre 8 y 22 millas.

En el marco de su compromiso con la sostenibilidad, Club de Mar-Mallorca donará íntegramente a la fundación Almas Marinas, una fundación dedicada a la concienciación y educación medioambiental, la recaudación obtenida por la venta de bebidas durante la regata. El director general de Club de Mar-Mallorca, José Luis Arrom, por su parte, explicó en la rueda de prensa que esta edición cuenta con un amplio programa social orientado a divulgar el patrimonio marítimo. Club de Mar-Mallorca también organizará una jornada de puertas abiertas este viernes.

El vicepresidente de Club de Mar Mallorca, José Cuart, manifestó su agradecimiento "a todos los hacen posible esta edición: patrocinadores, instituciones, colaboradores, voluntarios, participantes y, por supuesto, a los medios de comunicación, cuyo apoyo es esencial para seguir llevando el nombre de la Illes Balears Clàssics y del Club de Mar-Mallorca mucho más allá de nuestras costas".

La Illes Balears Clàssics forma parte del XVI Trofeo Clásicos Mare Nostrum – Copa de España de Vela Clásica, el Circuito CIM 2026 (Campeonato Internacional del Mediterráneo) y la Mediterranean Champions Cup, organizada por el Vintage Classic Yacht Club (VCYC).

Club de Mar-Mallorca organiza esta regata por delegación de la Real Federación Española de Vela, con la colaboración de la Federación Balear de Vela, la Real Asociación Nacional de Cruceros y la Asociación Española de Barcos de Época y Clásicos.