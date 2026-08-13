Se viene el 5° Campeonato Mundial del Alfajor: cuándo es, dónde se hace y qué marcas compiten

Argentina volverá a convertirse en la capital mundial del alfajor con la quinta edición del campeonato internacional dedicado a una de las golosinas más representativas del país.

El Campeonato Mundial del Alfajor se realizará el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto, durante el fin de semana largo, con productores artesanales, pymes, grandes empresas y delegaciones internacionales.

La sede será BA Ferial, el predio conocido anteriormente como Centro Costa Salguero, ubicado en avenida Costanera Rafael Obligado 1221, en la Ciudad de Buenos Aires. Las actividades se desarrollarán en el Pabellón 6, todos los días de 12 a 20.

La edición 2026 tendrá más de 120 marcas participantes y alrededor de 500 alfajores en competencia, que buscarán obtener medallas dentro de las 19 categorías oficiales.

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Los productos serán examinados mediante una cata a ciegas, por lo que los integrantes del jurado no conocerán la marca ni la procedencia de las muestras durante la evaluación.

El panel estará formado por más de 20 especialistas, entre ellos ingenieros y tecnólogos en alimentos, chocolatiers, pasteleros, profesionales del análisis sensorial y referentes de la industria alfajorera.

Durante la degustación se analizarán aspectos como el sabor, el aroma, la textura de las tapas, la relación entre el relleno y la cobertura, la terminación y el equilibrio general de cada producto.

La competencia reunirá propuestas de la Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Ecuador, México, Canadá, Estados Unidos, España, Nueva Zelanda y otros destinos.

La nómina incluye tanto emprendimientos regionales como empresas de mayor escala. Todas las muestras serán evaluadas sin identificación para que el tamaño, la popularidad o el origen de la marca no influyan en el resultado.

Los competidores podrán obtener medallas de oro, plata y bronce en las distintas categorías. Luego, entre los productos mejor calificados, se elegirá al ganador del título de Mejor Alfajor del Mundo 2026.

El campeonato contempla variedades tradicionales de dulce de leche y membrillo, alfajores de chocolate, coberturas especiales, preparaciones frutales, productos regionales, propuestas innovadoras y alternativas sin gluten.

Además de la competencia técnica, el Mundial funcionará como una exposición abierta al público, con más de 100 puestos de productores en los que será posible probar y comprar alfajores de distintas regiones.

El evento fue creado en 2022 para reconocer la calidad de los productores y profesionalizar la evaluación del alfajor. Desde entonces, se convirtió en una plataforma de promoción para pequeñas empresas, proyectos regionales y marcas industriales. (NA)