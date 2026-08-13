Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.518,19 para la venta y de $1.470,34 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,13% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.556,00 (0,00%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.540.,00 (+0,30%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.969,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1.524,64 (-0,19%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.584,05 (-0,20%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 473 puntos básicos (+0,60%).