Juicio por la muerte de Maradona: un cardiólogo comprometió a los médicos del ex futbolista

El médico cardiólogo Gustavo Di Niro, integrante de la Junta Médica Interdisciplinaria que realizó la autopsia a Diego Maradona, declaró ante el Tribunal de San Isidro en el marco del juicio por la muerte del astro y se refirió al cuerpo médico, ya que marcó que "se pudo haber advertido ciertos signos de alerta y cambiar su conducta para ayudarlo".

En su declaración en la Justicia, Di Niro hizo alusión a la conducta de los médicos que asistieron al excapitán de la Selección argentina. "Previo a la muerte de un paciente siempre hay elementos para advertirlo. Uno tuvo que haber tenido un alarma y eso lleva a cambiar la conducta", expresó.

En tal sentido, cuestionó la internación domiciliaria del astro: "No lo hizo el cuerpo médico tratante porque, si yo veo en un paciente y supongo que puede estar teniendo disfunción de órganos y una eventual falla cardíaca, uno aumenta la complejidad y lo lleva a un medio adecuado para ser tratado, que no es una internación domiciliaria. La mayoría de los médicos ante estas situaciones aumentan la complejidad de la atención médica".

"En la necropsia surgen datos que indican que hay fibrosis, que es lo que uno puede tener después de un infarto. Es una secuela o cicatriz. Cualquier daño a nivel miocárdico que se repara en el tiempo puede generar esa condición de fibrosis.

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En la necropsia aparece y también fibrosis subendocárdica. Esto parece algo de evaluación crónica porque no se produce en un evento agudo, sino como secuela de otros procesos", remarcó en esta línea.

En tanto, detalló los exámenes al cuerpo: "El análisis fue de toda la vida del paciente. Particularmente dos momentos en especial que podían estar vinculados. Uno fue la época de su internación en Uruguay y acá en Argentina fue clave en esta patología y la otra fue la condición final del paciente".

La declaración de Di Niro se produjo en la etapa de la presentación de los profesionales, después del forense Carlos Cassinelli, y se dio en el marco de la causa para lograr determinar las responsabilidades de los profesionales que lo atendieron durante su internación en la casa ubicada en la localidad bonaerense de Benavidez, partido de Tigre.

El neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y el médico Pedro Di Spagna, los principales imputados, ya comparecieron ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón en los Tribunales de San Isidro. (C5N)