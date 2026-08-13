Una familia de cuatro integrantes necesitó en julio $1.564.716 para no ser pobre

El costo mensual de la Canasta Básica Total de una familia tipo de cuatro integrantes superó el millón y medio de pesos en julio, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según la información oficial, una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó $1.564.716 para superar el umbral de pobreza. Lo propio equivale a un 2,2% más que el mes previo y 36,1% a nivel interanual.

“Durante julio de 2026, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 2,6% mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 2,2%. La CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 37,4% y de 36,1%, respectivamente”, marca el informe del INDEC.

¿Cuál fue el costo de la Canasta Básica en julio para cada familia?

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Según el INDEC, una familia compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años necesitó $563.663 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y $1.245.696 para la Canasta Básica Total (CBT).

Además, una familia de cuatro integrantes compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años tuvo que emplear $708.016 para la CBA y $1.564.716 para la CBT; en tanto que una familia de cinco integrantes, compuesta por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años, debió reunir $744.677 para la CBA y $1.645.737 para la CBT.

¿Qué variaciones tuvo cada una de las canastas?

La variación con respecto al mes anterior de la CBA fue del 2,6%, la variación acumulada del año se estableció en el 20,1% y la variación interanual fue de 37,4%.

Sobre esta canasta, la línea de indigencia para un adulto equivalente fue de $229.131.

Por su lado, en la CBT, la variación con respecto al mes anterior fue del 2,2%; la variación acumulada del año del 19,6% y la variación interanual del 36,1%.

En este caso, la línea de pobreza para un adulto equivalente se estableció en los $506.381.

¿Cómo determina el INDEC la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total?

“La CBA se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente). A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo)”, se indicó.

Mientras que, “para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia”. (con información de NA)