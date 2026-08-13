Cuánto aumentarán las jubilaciones, la AUH y otras asignaciones en septiembre, tras el dato de inflación

Las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la ANSES aumentarán un 2,1% en septiembre de 2026, en línea con el dato de inflación de julio, que informó este jueves el INDEC.

Así, el haber mínimo llegará a $428.591,22 en el noveno mes del año, sin contar con el bono de $70.000 adicional que el Gobierno ya adelantó otorgará a los que menos ganan. Al sumar ese refuerzo, la jubilación pasaría a $498.591,22.

El alza para las jubilaciones y otras asignaciones de la ANSES se rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

Ese mecanismo también se aplica para actualizar otras prestaciones que paga la ANSES. Así, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $154.015,81 en septiembre.

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Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en septiembre de la siguiente manera, sin contar el bono:

La jubilación mínima: $428.591,22;

La jubilación máxima: $2.884.013,07;

La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $342.872,98;

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $300.014,12;

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $196.060,91.

En tanto, el bono de refuerzo para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos. Pero desde hace dos años, ese extra está congelado en hasta $70.000 mensuales.

La AUH y otras asignaciones quedarían desde septiembre de la siguiente manera, dada la inflación del 2,1% en julio que reportó el INDEC.