El Sub 15 de la Liga arrancó pisando fuerte en cancha de Liniers: 3-0 a Olavarría

Teo Barrios (al centro) abrió el marcador en el Doctor Alejandro Pérez. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva. Video: Sin VAR

El Sub 15 de la Liga del Sur debutó con el pie derecho en el Torneo de Selecciones que organiza la Federación Bonaerense Pampena.

El combinado de nuestro medio, vigente bicampeón de la competencia, venció esta tarde a su par de Olavarría por 3 a 0, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Zona 1.

Los goles en cancha de Liniers los anotaron Teo Barrios, a los 28 minutos, Lucio Riaño, a los 63, y Galo Martínez, a los 77.

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El equipo que dirige Federico Nieto formó con Benjamín López; Máximo Lindner, Salvador Márquez Cortina, Santiago Russman Panieri, Leandro Figueroa; Luca Ríos, Tiago Díaz, Santino Juárez, Giuliano Scalco; Lautaro Pérez y Teo Barros.

Luego ingresaron Thiago Moscovich, Joaquín de las Heras, Riaño y Martínez.

Tras esta fecha, la Liga del Sur visitará a Tres Arroyos, que en la primera fecha había vencido a Olavarría también por 2 a 0.

*Los goles de la Liga