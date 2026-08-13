El torneo en homenaje a José Ignacio "Tupi" Sallago reunirá a los mejores atletas

Bahía Blanca vivirá este sábado una intensa jornada atlética con un nutrido programa de competencias organizado y fiscalizado por la Asociación Bahiense de Atletismo.

El torneo tendrá lugar este sábado en la pista "Armando Sensini" de Las Tres Villas y reunirá a atletas de todas las edades, desde los más pequeños de las categorías U8 hasta los experimentados competidores de las divisiones U23, Mayores y Máster.

La actividad comenzará a als 14 con el lanzamiento de disco (para Mayores, U14 y U16) y los 800 metros de la categoría U12.

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A lo largo de la tarde se irán sucediendo pruebas de velocidad, mediofondo, fondo y saltos, destacándose los 3000 metros para U18 y Máster (divididos en dos series según marca), la prueba estelar de los 5000 metros planos -a las 15:40-, y las disciplinas de campo como el salto triple y el lanzamiento de bala.

Para inscribirse, desde la organización recordaron los aranceles fijados para la participación en cada prueba:

-Categorías hasta U14: $5.000 por prueba.

-Categorías U16 en adelante: $10.000 por prueba.

Los atletas interesados en participar deben realizar su inscripción de manera anticipada enviando un correo electrónico a lmachado.rtbb@gmail.com, adjuntando el comprobante de pago correspondiente al alias MARIAPAULALUX.