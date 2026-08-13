El torneo en homenaje a José Ignacio "Tupi" Sallago reunirá a los mejores atletas
Con pruebas de pista y campo que abarcan desde categorías infantiles hasta Máster, la competencia irá este sábado, desde las 14, en Las Tres Villas.
Bahía Blanca vivirá este sábado una intensa jornada atlética con un nutrido programa de competencias organizado y fiscalizado por la Asociación Bahiense de Atletismo.
El torneo tendrá lugar este sábado en la pista "Armando Sensini" de Las Tres Villas y reunirá a atletas de todas las edades, desde los más pequeños de las categorías U8 hasta los experimentados competidores de las divisiones U23, Mayores y Máster.
La actividad comenzará a als 14 con el lanzamiento de disco (para Mayores, U14 y U16) y los 800 metros de la categoría U12.
A lo largo de la tarde se irán sucediendo pruebas de velocidad, mediofondo, fondo y saltos, destacándose los 3000 metros para U18 y Máster (divididos en dos series según marca), la prueba estelar de los 5000 metros planos -a las 15:40-, y las disciplinas de campo como el salto triple y el lanzamiento de bala.
Para inscribirse, desde la organización recordaron los aranceles fijados para la participación en cada prueba:
-Categorías hasta U14: $5.000 por prueba.
-Categorías U16 en adelante: $10.000 por prueba.
Los atletas interesados en participar deben realizar su inscripción de manera anticipada enviando un correo electrónico a lmachado.rtbb@gmail.com, adjuntando el comprobante de pago correspondiente al alias MARIAPAULALUX.