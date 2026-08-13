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Bahía Blanca será sede del Torneo Patagónico de Veteranas de Tenis

Más de 250 jugadoras participarán de la sexta edición del certamen, que se desarrollará del 3 al 6 de septiembre en la Sociedad Sportiva.

Bahía Blanca se prepara para recibir una nueva edición del Torneo Patagónico de Veteranas de Tenis Amateur. La sexta edición del certamen se llevará a cabo del 3 al 6 de septiembre, con la Sociedad Sportiva como sede principal.

Organizado por Veteranas Bahía Blanca Tenis, el torneo contará con la participación de más de 250 jugadoras, que  competirán en distintas categorías y representando a delegaciones de la región patagónica.

El encuentro fue declarado de Interés Municipal y la competencia incluirá categorías por edades, desde +30 hasta +80, con divisiones A y B.

Entre las delegaciones invitadas se encuentran representantes de Bariloche, Mendoza, Río Negro y otras localidades de la Patagonia, además del organizador.

“Estamos muy contentas de ser anfitrionas y de recibir a delegaciones de la Patagonia”, señalaron desde Veteranas Bahía Blanca Tenis.

Más allá de los resultados deportivos, el torneo propone una experiencia que incluye encuentro, gastronomía y emprendimientos locales, con actividades pensadas para compartir tanto dentro como fuera de las canchas.

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