Bahía Blanca será sede del Torneo Patagónico de Veteranas de Tenis

Bahía Blanca se prepara para recibir una nueva edición del Torneo Patagónico de Veteranas de Tenis Amateur. La sexta edición del certamen se llevará a cabo del 3 al 6 de septiembre, con la Sociedad Sportiva como sede principal.

Organizado por Veteranas Bahía Blanca Tenis, el torneo contará con la participación de más de 250 jugadoras, que competirán en distintas categorías y representando a delegaciones de la región patagónica.

El encuentro fue declarado de Interés Municipal y la competencia incluirá categorías por edades, desde +30 hasta +80, con divisiones A y B.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Entre las delegaciones invitadas se encuentran representantes de Bariloche, Mendoza, Río Negro y otras localidades de la Patagonia, además del organizador.

“Estamos muy contentas de ser anfitrionas y de recibir a delegaciones de la Patagonia”, señalaron desde Veteranas Bahía Blanca Tenis.

Más allá de los resultados deportivos, el torneo propone una experiencia que incluye encuentro, gastronomía y emprendimientos locales, con actividades pensadas para compartir tanto dentro como fuera de las canchas.