Doble jornada para Bahía en el Provincial U15 Femenino de Chivilcoy

Bahía debutará este viernes en el Provincial U15 femenino, que se disputa en el estadio Grilon Arena de Chivilcoy.

Tras la fecha inaugural, en la que tuvo libre, el representante bahiense afronta doble programación: a las 10 frente a Tres Arroyos y desde las 18 ante Mar del Plata.

Por la primera fecha, en la zona Sur, Mar del Plata venció a Tres Arroyos, por 62 a 60.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mientras que por la Norte, aún están jugando Chivilcoy-Junín. Tuvo libre La Plata.

Los dos primeros de cada zona cruzarán en semifinales, el sábado. Mientras que los terceros jugarán por el quinto puesto.

Bahía intentará ratificar la solidez de esta camada que en 2024, siendo U13, venció en la final a Mar del Plata, 96 a 60 y en 2025, ya siendo U15, consiguió el título tras superar a Chivilcoy, 67 a 40.

Si bien no es el mismo plantel, la base está conformada por varias de esas jugadoras.

Hasta el momento, en este año Bahía obtuvo los Provinciales de U13 en ambas ramas y terminó cuarto en el reciente de U15 masculino, disputado en nuestra ciudad.

El plantel

Jugador Club

Uma Di Yorio Bahiense

Clara Pisani Bahiense

Camila Gherzi Bahiense

Bahiense del Norte Bahiense

Isabella Massa Bahiense

Simona Ginóbili Bahiense

Martina Bocca Bahiense

Lola Pérez Bahiense

Milagros Pratdessus 9 de Julio

Renata Sierra 9 de Julio

Morena Santillán L.N. Alem

Carola Amore Estudiantes

Delfina Corenfeld Estudiantes

Indira Bassi Estudiantes

DT: Emiliano Roldán.

Asistente: Gustavo Candia.

PF: Lautaro Garcés.