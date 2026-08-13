Doble jornada para Bahía en el Provincial U15 Femenino de Chivilcoy
El representante bahiense enfrenta a Tres Arroyos y Mar del Plata.
Bahía debutará este viernes en el Provincial U15 femenino, que se disputa en el estadio Grilon Arena de Chivilcoy.
Tras la fecha inaugural, en la que tuvo libre, el representante bahiense afronta doble programación: a las 10 frente a Tres Arroyos y desde las 18 ante Mar del Plata.
Por la primera fecha, en la zona Sur, Mar del Plata venció a Tres Arroyos, por 62 a 60.
Mientras que por la Norte, aún están jugando Chivilcoy-Junín. Tuvo libre La Plata.
Los dos primeros de cada zona cruzarán en semifinales, el sábado. Mientras que los terceros jugarán por el quinto puesto.
Bahía intentará ratificar la solidez de esta camada que en 2024, siendo U13, venció en la final a Mar del Plata, 96 a 60 y en 2025, ya siendo U15, consiguió el título tras superar a Chivilcoy, 67 a 40.
Si bien no es el mismo plantel, la base está conformada por varias de esas jugadoras.
Hasta el momento, en este año Bahía obtuvo los Provinciales de U13 en ambas ramas y terminó cuarto en el reciente de U15 masculino, disputado en nuestra ciudad.
El plantel
Jugador Club
Uma Di Yorio Bahiense
Clara Pisani Bahiense
Camila Gherzi Bahiense
Bahiense del Norte Bahiense
Isabella Massa Bahiense
Simona Ginóbili Bahiense
Martina Bocca Bahiense
Lola Pérez Bahiense
Milagros Pratdessus 9 de Julio
Renata Sierra 9 de Julio
Morena Santillán L.N. Alem
Carola Amore Estudiantes
Delfina Corenfeld Estudiantes
Indira Bassi Estudiantes
DT: Emiliano Roldán.
Asistente: Gustavo Candia.
PF: Lautaro Garcés.