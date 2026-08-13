Villa Rosas: detuvieron a uno de los sospechosos del robo cometido por tres hombres armados

Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Quinta detuvo este jueves a Martín Ezequiel Hernández, de 25 años, en el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego.

El procedimiento se realizó en un departamento interno de un inmueble ubicado en Paunero al 1500, señalado como domicilio del imputado.

La medida había sido dispuesta el pasado 24 de julio por la Comisaría Quinta e intervención del Juzgado de Garantías Nº 4 y la UFIJ Nº 11 del DJBB.

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La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el 29 de junio, cuando dos jóvenes, de 24 y 25 años, se encontraban realizando viajes mediante la aplicación Uber Moto.

Según la denuncia, ambos fueron interceptados por tres hombres armados en inmediaciones de Manuel Molina y Pacífico.

Los agresores les sustrajeron distintos bienes personales y luego escaparon del lugar.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron individualizar a Hernández y obtener la orden judicial que permitió concretar su detención.

La causa continúa en trámite y los investigadores trabajan para determinar el paradero del arma presuntamente utilizada durante el asalto e identificar y localizar a los otros dos integrantes del grupo.