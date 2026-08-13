El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 14 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo será frío y húmedo, con nubosidad variable, viento leve del noreste y buena visibilidad.

Durante la tarde, el tiempo se prevé fresco y nuboso, con viento leve del sector norte. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

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La noche, en tanto, será fría con nubosidad variable, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 9 grados.