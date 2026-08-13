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El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 14 de agosto en Bahía Blanca.

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 14 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo será frío y húmedo, con nubosidad variable, viento leve del noreste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde, el tiempo se prevé fresco y nuboso, con viento leve del sector norte. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, en tanto, será fría con nubosidad variable, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 9 grados.

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