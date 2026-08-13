Crimen en White: convocan a una marcha pacífica "para que no haya otro Santi"

A casi dos semanas del crimen de Santiago Vega, el joven de 19 años asesinado de un disparo a la salida de un bar en Ingeniero White, su padre Marcelo y su hermana Agustina hablaron en el programa Allica y Prieta, que se emite por LU2 y La Nueva Play, para exigir justicia, reconstruir los trágicos minutos finales de la víctima y desmentir que el hecho responda únicamente a una rivalidad futbolística.

Por el crimen permanece detenido Joaquín Eleazar Larraburu (25), quien intentó darse a la fuga tras el ataque e impactó su vehículo contra una rotonda a la altura de la comisaría local antes de ser aprehendido. La causa está bajo la órbita de la UFIJ N° 5, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.

Marcelo Vega, padre del joven asesinado, recordó el momento exacto en que se enteró de la tragedia mientras trabajaba de madrugada en el autoservicio familiar.

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"Siento unos golpes en el portón. Cuando levanto la ventana, me dice uno de los chicos: 'Marce, bajá rápido que al Santi le pegaron un tiro'. Salí, llegué a la esquina y vi como 10 patrulleros. Esos 50 metros deben haber sido los 50 metros más largos de mi vida. Cuando llegué al lugar, lo tuve en la mano y no tenía ningún tipo de signo vital", señaló Marcelo.

Los hechos ocurrieron durante los festejos por el aniversario del Club Comercial. Según contaron sus familiares y testigos citados en la causa, un grupo de jóvenes identificados con indumentaria de Olimpo ingresó al local bailable e inició provocaciones.

Al respecto, Agustina señaló que la tensión comenzó puertas adentro.

"Ellos estaban afuera del bar y hubo discusiones dentro, en el baño. Después la gente de Comercial le decía a los chicos del bar que los saquen porque se iba a armar quilombo y no los sacaron nunca", sostuvo.

Según detalló su familia, Santiago no participó de los disturbios en la calle y solo intentó calmar los ánimos.

"Santiago estaba al lado de dos chicas. Él levanta la mano y le dice: 'Pará, flaco, que te estás equivocando', y le sacudió igual", contó Marcelo.

"Lo que sabemos nosotros es que [Larraburu] fue a buscar el arma al auto y de ahí la saca y le dispara a menos de 5 cm. Le disparó a quemarropa", agregó Agustina.

A su vez, la familia remarcó que las personas que acompañaban al agresor ya fueron identificadas, "cuentan con antecedentes penales y se investiga si portaban más armas de fuego esa misma noche".

Con la intención de canalizar la conmoción que atraviesa Ingeniero White, la familia convocó a una marcha pacífica para este sábado a las 19, teniendo como punto de encuentro la iglesia sobre la avenida San Martín.

"Queremos que esto sea un apoyo, que el fiscal sienta que tiene el apoyo de todo un pueblo, de la ciudad de Bahía Blanca, para que no haya otro Santi Vega. Nosotros necesitamos paz y estamos convocando a toda la gente para que vaya de manera pacífica, con una remera blanca y sin ningún símbolo político ni de ningún club", cerró Marcelo.

Por otro lado, se mencionó que la investigación continúa sumando declaraciones testimoniales para determinar la responsabilidad penal del único detenido y aclarar el grado de complicidad de sus acompañantes.