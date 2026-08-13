¡Alerta! Llaman haciéndose pasar por el Municipio para estafar con el subsidio de la inundación

Una nueva alerta comenzó a circular este jueves entre vecinos de Bahía Blanca por llamados telefónicos de personas que se presentarían como representantes del Municipio y que utilizan como argumento el supuesto cobro pendiente del subsidio destinado a los afectados por la inundación.

Uno de los casos fue advertido hoy por un vecino identificado como Christian, quien recibió una comunicación en la que le manifestaron que no se había presentado a cobrar el subsidio por las inundaciones.

La situación despertó inmediatamente sospechas y motivó el aviso a otros vecinos para que permanezcan atentos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Hasta el momento, se trata de testimonios sobre llamados recibidos y no de una modalidad oficialmente confirmada, por lo que se recomienda extremar las precauciones ante cualquier comunicación de este tipo.

El argumento utilizado hace referencia a una ayuda económica destinada a personas que sufrieron las consecuencias del temporal. El programa oficial contempló un aporte para hogares afectados por la inundación del 7 de marzo de 2025.

Qué hacer ante un llamado sospechoso

Si alguien recibe una comunicación en la que le informan que tiene un subsidio pendiente, no debe entregar datos personales, claves bancarias, números de tarjetas, códigos de seguridad recibidos por SMS o WhatsApp ni fotografías del DNI.

Tampoco ingresar a enlaces enviados durante la llamada ni instalar aplicaciones que el supuesto operador pueda indicar.

Lo más seguro es cortar la comunicación y realizar la consulta directamente a través de los canales oficiales, sin devolver la llamada al número desde el cual se comunicaron.

El Municipio de Bahía Blanca publica como teléfono de contacto el 0291 459-4000 y también cuenta con canales oficiales de atención al vecino.

Además, dispone de un canal oficial de WhatsApp en el +54 9 291 646-4922, destinado a brindar información y servicios a los vecinos.