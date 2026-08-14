El Coro Estable ofrecerá un concierto coral instrumental

El concierto se realizará el sábado 15 de agosto a las 19 en la parroquia San Juan Bosco ( Iglesia Ntra. Sra. de La Piedad -Gorriti 1251). Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El Coro Estable de Bahía Blanca estará bajo la dirección de la maestra Constanza Piqué Bazzano y participará como solista la soprano Sabrina Rivas. El acompañamiento musical estará a cargo de un ensamble instrumental integrado por Yetsabell Ramírez (violoncello), Andrés Vigil Mendoza (oboe), Santiago Clemenz (flauta), Joaquín Pérez (percusión), y los pianistas Gustavo Gallo y Leonardo Bedetti.

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El repertorio se caracteriza por su profunda espiritualidad y lirismo, con obras que reflejan la intensidad y la belleza musical. Se interpretará “Me ha sido dado todo el poder” de James MacMillan; “Cristo se hizo obediente” de Anton Bruckner y el “Réquiem” de John Rutter. A modo de entrada, se invita al público a colaborar con alimentos no perecederos destinados a los comedores comunitarios Punta Blanca y Mamá Margarita. Una ocasión para celebrar la belleza de la música coral en un gesto de solidaridad y unión.