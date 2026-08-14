"Benito", el libro sobre uno de los primeros prácticos de White

El próximo sábado 15 a las 17, la editorial La Cocina del Museo presenta "Benito", de Martín Rodríguez, el cuarto libro de la colección Lo Particular. Habrá una charla con Martín, se podrán escuchar algunas canciones que resuenan en las páginas del libro en la voz de Charly Salamida y brindar por las historias que se cuentan en las cocinas y hacen al movimiento incesante de un puerto.

Benito Rodríguez fue uno de los primeros pilotos prácticos del puerto de Ingeniero White. También fue segundo oficial del pontón faro Bahía Blanca a principios de siglo. Pero su historia se inscribe más allá de los documentos que lo nombran: casi 100 años después de su muerte, su bisnieto, el poeta, escritor y periodista Martín Rodríguez viajó a White buscando los rastros de Benito y se encontró con la premisa familiar de un amigo pescador: "Alguien la tiene que contar".

¿Y cómo se cuenta una familia? "Benito" narra una historia personal atravesada por la historia argentina del siglo XX: inmigración, masonería, descamisados, huidas, tíos, primos, empresas, cafés, novios, abuelas y abuelos, tormentas, comités, dictadura, amigos, plazas, tribunales, padres, adopciones, muerte, departamentos, árboles, plagas, terror y picaresca...

"Escribo ahora sobre estos culebrones familiares, argentinos, de nuestras ciudades. ¿Dónde está, Benito, la antigua inspiración de los que llegaron primero? (...) Un siglo sumergido como un trapo en el agua."

Martín Rodríguez es periodista y escritor. Nació el 8 de abril de 1978. Es editor y fundador de la revista "Panamá". Publicó los libros "Poesía Mundial" obra reunida 1998-2018 (Neutrinos, 2024) y "Balada para una prisionera" (Caleta Olivia, 2023). También editó los libros de ensayos: "Orden y progresismo. Los años kirchneristas" (Emecé, 2014) y, junto a Pablo Touzon, "La grieta desnuda. El macrismo y su época" (Capital Intelectual, 2019). Compiló y editó del libro colectivo "¿Qué hacemos con Menem?" (Siglo XXI Editores, 2021).