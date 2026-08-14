Después del clásico: Villa Mitre tendrá una dura prueba en casa y Olimpo defenderá la cima ante el último

Villa Mitre y Olimpo disputarán el domingo la cuarta fecha del Nonagonal Campeonato del Torneo Federal, que otorgará cuatro lugares a los playoffs conducentes al primer ascenso a la Primera Nacional.

Como ninguno purgó aún la fecha libre, ambos llegarán a la mitad de la segunda fase luego del próximo partido y tras haber disputado -el miércoles- el clásico en el Roberto Carminatti.

La Villa buscará recuperarse ante Alvarado, equipo que llega con dos triunfo en fila en igual presentaciones (tuvo libre la primera).

El partido se jugará desde las 15.30 en El Fortín y con arbitraje de Joaquín Gil.

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Mientras que el aurinegro -uno de los líderes del grupo- llegará con el ánimo por las nubes, luego de un empate y dos triunfos en fila, el último con el plus de haber sido en el derby en su casa con triunfo por 2 a 0.

Los dirigido por Carlos Mungo visitarán a Argentino de Monte Maíz, que aún no ganó en tres fechas.

El juego irá a las 15 y será dirigido por José Sandoval.

Además, en Mar del Plata, Kimberley recibirá a Cipolletti, el otro puntero de la zona, desde las 15.

El juez en La Feliz será Marcos Liuzzi.

Por último, en Mendoza, Huracán Las Heras esperará por Juventud Antoniana de Salta.

Se medirán desde las 15.30, con Leandro Sosa Abrile como árbitro.

Libre tendrá Atenas de Río Cuarto.

*Lo que viene

Tras esta fecha, Olimpo recibirá a Kimberley el próximo domingo en el Roberto Carminatti.

Mientras que Villa Mitre visitará a Juventud Antoniana en Salta, el viernes por la noche.

*Posiciones

Así está la tabla: 1°) Olimpo y Cipolletti, 7 puntos; 3°) Alvarado y Atenas (Río Cuarto), 6; 5°) Villa Mitre, 4; 6°) Kimberley, 3; 7°) Juventud Antoniana, 1; 8°) Huracán (Las Heras) y Argentino (Monte Maíz), 0.