El regreso de la LBB Plata: Altense-Ateneo, Bahía Basket-Sportivo, Espora-Argentino y La Falda-Velocidad

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se pone en marcha esta noche -parcialmente- el segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", con los partidos Altense-Ateneo, Bahía Basket-Sportivo (en el Polideportivo Norte), Espora-Argentino y La Falda-Velocidad.

Los encuentros comenzarán a las 21, a excepción de Bahía-Sportivo, que irá 21.30.

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En tanto, El Nacional-Comercial se trasladó al martes 25 del corriente, porque Gustavo Candia, DT del portuario, está en Chivilcoy con la Selección U15 Femenina en el Provincial.

Mientras que 9 de Julio-San Lorenzo aún no tiene fecha de reprogramación. La postergación es a raíz de la ausencia del jugador albiazul, Luciano Vecchi, entrenador de la Selección U13 de Provincia que jugará el fin de semana el Argentino en Córdoba.

Forma de disputa

Los equipos arrastran el 50% de los puntos acumulados durante la fase regular del primer tramo, que se lo adjudicó San Lorenzo.

En caso de repetirse el ganador en este segundo tramo -siempre que finalice entre los primeros 10- ascenderá automáticamente. De lo contrario jugará una final extra, al mejor de tres.

Los seis primeros avanzarán a cuartos de final, y para determinar los otros dos clasificados habrá un play-in del 7º al 10º.

El ganador entre el 7º y 8º accederá a cuartos y el perdedor cruzará con el ganador de 9º y 10º. Quien gane será el octavo clasificado.

Mientras que 11º y 12º jugarán por la permanencia, al mejor de cinco.

El perdedor descenderá a la LBB Bronce y el ganador jugará una promoción contra el subcampeón de la LBB Bronce.

Promoción

La jugará el subcampeón de la LBB Plata con el ganador de la permanencia de la LBB Oro, serie al mejor de cinco.

Altense-Ateneo

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Marcelo Gordillo y Mauro Guallan.

Novedades: los dos presentan planteles completos. Ateneo, con el regreso de Nahuel Ilacqua.

Antecedente: Ateneo 66, Altense 67.

Bahía Basket-Sportivo

Cancha: Polideportivo Norte.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sam Inglera⁩ y Jerónimo Javier Ocampo.

Novedades: en Bahía es baja Juan Cruz Mambretti (fractura en una mano).

En Sportivo, en tanto, son varias las ausencias: Agustín Amore y Andrés Barbero (ambos de viaje), Mateo Boccatonda (esguince de hombro), Gonzalo Martínez (distención meniscal) y Ulises Montes (pubalgia).

Antecedente: Sportivo 81, Bahía Basket 63.

Espora-Argentino

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Ariel Mallimaci y Joaquín Binsou.

Novedades: en Espora debuta Santiago Pascual, quien estará un tiempo y después se sumará a Del Progreso (Roca). Y quedó habilitado Gianfranco Barcala (de útimo paso por Independiente). Es baja para este tramo, Nicolás Cornago.

Argentino, en tanto, está completo y no registró movimientos.

Antecedente: Argentino 73, Espora 68 (en Pacífico).

La Falda-Velocidad

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Ariel Di Marco⁩ y Yamila Nicoletta.

Novedades: el albirrojo sumó a Agustín Rozas Dennis y el azulgrana ya incorporó a Ulises Rollhaiser (U21, ex Estudiantes). No tendrá en esta segunda parte a Joaquín Barco y Agustín Calderone (ambos por motivos de estudio y trabajo).

Antecedente: Velocidad 77, La Falda 54.

Así comienzan

1º) 9 de Julio (9PG-2PP), 10 puntos

2º) San Lorenzo (9-2), 10

3º) Sportivo (8-3), 9,5

4º) Altense (8-3), 9,5

5º) Comercial (8-3), 9,5

6º) Velocidad (6-5), 8,5

7º) Argentino (5-6), 8

8º) El Nacional (4-7), 7,5

9º) Ateneo (4-7) 7,5

10º) La Falda (2-9), 6,5

11º) Bahía Basket (2-9), 6,5

12º) Espora (1-10), 6