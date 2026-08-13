Algunos equipos movieron jugadores en la LBB Plata, que mañana inicia la segunda parte

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Mañana viernes comenzará el segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", con los partidos 9 de Julio-San Lorenzo, El Nacional-Comercial, Altense-Ateneo, Bahía Basket-Sportivo, Espora-Argentino y La Falda-Velocidad.

Serán 11 fechas en total, arrastrando el 50% de los puntos acumulados en la fase regular del primer tramo, el cual se adjudicó San Lorenzo, venciendo en la serie final a Sportivo.

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Respecto de los planteles, se registraron los siguientes movimientos:

9 de Julio (arrastra 10 puntos): mantiene el mismo plantel.

San Lorenzo (10): solamente no tendrá para esta parte a Sebastián Calvo, quien había dejado en cuartos de final.

Sportivo (9,5): se reincorporó Andrés Barbero.

Altense (9,5): no contará con Bruno D'Amico (motivos de salud).

Comercial (9,5): sigue como estaba, mientras recupera algunos lesionados.

Velocidad (8,5): no continúan Joaquín Barco y Agustín Calderone (ambos por motivos de estudio y trabajo). En tanto, sumó a Ulises Rollhaiser (U21, ex Estudiantes).

Argentino (8): no incluye modificaciones.

El Nacional (7,5): se reforzó con Albano Schneider, quien dirigió el primer tramo de la LBB Bronce a Barracas y su última participación como jugador fue con Olimpo en 2024. Y, también sumó a Valentín Ruibal, que regresa al ámbito local. Su último equipo fue Villa Congreso (Viedma) y previamente, cuando se fue de Villa Mitre, estuvo en Atlético Regina.

Ateneo (7,5): se incorporó Nahuel ilacqua, quien había jugado la temporada anterior.

La Falda (6,5): sumó a Agustín Rozas Dennis, un U23 que jugó en el club en 2025. Y en septiembre pierde a Valentino Kleja por viaje de estudios.

Bahía Basket (6,5): Enzo Zandonadi es baja y Juan Cruz Mambretti se pierde al menos la primera mitad de la fase regular a raíz de una fractura de muñeca.

Espora (6): incorporaron a Santiago Pascual, que estuvo en Derqui y San Jorge después de pasar por San Lorenzo de nuestra ciudad, y a Gianfranco Barcala (de útimo paso por Independiente). En tanto, será baja Nicolás Cornago.