El lado oscuro del arte llega este sábado a 2Museos

Este sábado, a las 18, 2Museos —Bellas Artes y MAC, Sarmiento 450— recibe a Evelyn Sol Márquez, que brindará la charla Falsificaciones y crímenes artísticos: el lado oscuro del arte y presentará su libro El lado oscuro del arte, sobre robos de obras, tráfico de bienes culturales y falsificaciones en el mercado del arte y los museos.

La actividad forma parte del programa de la Bienal Nacional de Arte 2026, El eco de un sonido que jamás se produjo, que puede visitarse en el MAC hasta el 6 de septiembre con entrada libre y gratuita. La conexión con el eje curatorial es directa: la falsificación es, quizás, la zona más extrema del territorio que la exposición explora bajo las nociones de cita, versión y copia.

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Márquez es licenciada en Gestión de Arte y Cultura (UNTREF), maestranda en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo (UNA) y especialista en Protección del Patrimonio Cultural (IUPFA). Dirige Temporada de Relámpagos, programa de actividades culturales y podcast especializado en arte contemporáneo, y trabajó en Muntref –Museo de Artes Visuales y Centro de Arte y Naturaleza–, en el Museo River y en el Museo Marco La Boca. En 2022 publicó Uno más uno igual a once. Una breve historia de los colectivos artísticos en el siglo XXI.

En la previa de su visita a Bahía Blanca, adelanta algunos de los temas que recorrerá el sábado.

—¿Qué temas abordará la charla del sábado?

—Vamos a hablar de crímenes artísticos, robos de obras y falsificaciones en el mercado de arte y los museos, que creo que son temas muy importantes, sobre todo para desmitificar que son cuestiones que solo pasan en películas de Hollywood. Porque la verdad es muy diferente: si bien lo que más se roba en nuestro país son piezas arqueológicas y paleontológicas, los robos de obras de arte también suceden y son más frecuentes de lo que pensamos.

Antonio Berni se enteró de que había una muestra con obras suyas falsificadas. Fue al lugar como si nada, no hizo escándalo, ni acusación, simplemente descolgó las obras de la pared, y se las llevó".

—¿Qué dimensión tiene ese circuito ilegal?

—El tráfico ilícito de bienes culturales es el tercero que más dinero mueve en el mundo, después del tráfico de armas y el de drogas. Se estima que más del 30% de las obras que se exhiben en los museos son falsas o producto del saqueo y el tráfico, algo de lo que se habla muy poco, ¡y mucho menos del negocio que hay detrás!

—¿Cuál es el motivo de que se hable poco del tema?

—A los artistas les preocupa que se sepa que sus obras pueden ser falsificadas, porque esto afecta su precio. Si el engañado es el coleccionista, toda su colección puede ser puesta en cuestión. Y galeristas, curadores, peritos y abogados se juegan el prestigio en esto. Sabemos que sucede, pero nadie lo expone públicamente.

—¿Qué casos vas a recorrer en la charla?

—Por ejemplo el robo de la máscara mortuoria de Quinquela Martín, subastada por los propios ladrones en Mercado Libre; algunos de los robos más insólitos de arte contemporáneo, y los falsificadores más importantes del último siglo y las técnicas para descubrirlos. También vamos a conversar sobre las diferencias conceptuales entre lo que se considera “falsificación” en el mundo occidental y el oriental. Vamos a descubrir delitos impactantes que no solo ocurren en Argentina, como pensamos, sino que suceden en los mejores museos del mundo.

—Entre tantos casos, ¿hay alguno que te divierta especialmente?

—Hay una anécdota que me resulta muy graciosa: en una oportunidad Antonio Berni se enteró de que había una muestra con obras suyas falsificadas. Fue al lugar como si nada, no hizo escándalo, ni acusación, simplemente descolgó las obras de la pared, y se las llevó.

Falsificaciones y crímenes artísticos: el lado oscuro del arte, charla y presentación del libro El lado oscuro del arte, de Evelyn Sol Márquez. Sábado 15 de agosto, 18 h, en 2Museos (Sarmiento 450). Actividad abierta al público. Más información en 2museos.bahia.gob.ar