Volvió al atletismo luego de 3 años, compitió en el Argentino y sube un video diario: "Hay que soñar en grande"

La atleta bahiense Nayla Chaves disfrutó el pasado fin de semana de un momento único al participar del Campeonato Argentino de Atletismo, que se desarrolló en Rosario, Santa Fe.

La representante de la Asociación Bahiense de Atletismo participó del lanzamiento de jabalina y obtuvo el sexto puesto, con un lanzamiento de 30,21 metros.

"Fue algo muy lindo, fue mi primer Nacional de Mayores que es el torneo por excelencia del atletismo argentino. Hermosa la pista, la ciudad, todo, fue la primera vez que compite en un torneo que es transmitido. Hermoso todo", reconoció Nayla en El Diario Deportivo.

"Me sentí muy bien, ahora a seguir con todo", agregó la atleta local en el programa que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, en La Nueva Play.

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La competencia se desarrolló en un contexto especial, ya que el viento fue protagonista y complicó a las distintas disciplinas.

"Mi mejor marca es de 36 metros, no estuve tan lejos. Hubo mucho viento, pero son cosas que pasan, no puedo concentrarme en el clima", admitió.

"Siento que no hubo nada para mejorar. Digo, no tuve inconvenientes, solo fue el viento. Me llevo lindas sensaciones y a seguir", remarcó.

Para Nayla, además, fue especial ya que estuvo durante tres años alejada del deporte al que llegó de la mano de su entrenador Patricia Nadal.

"Volví a sentir esas ganas de comerme el mundo, de ser la mejor de Argentina y el mundo, porque hay que soñar en grande. Extrañaba esas ganas de entrenar, ahora si entreno un día ya me pongo mal, esas cosas del alto rendimiento que es a lo que apunto ahora. Es hermoso hacer un deporte y competir contra una misma", comentó.

Se regreso definitiva a la práctica deportivo se dio en los últimos meses, lo que hace aún más meritorio su desempeño en Rosario.

"No me está costando tanto mejorar, en estos tres meses sentí muchos cambios. En el Nacional también lo sentí, antes me ponía muy nerviosa a la hora de lanzar y ahora me cuesta mucho menos", explicó.

En este retorno al deporte de alto rendmiento encontró una fórmula para encontrar motivación y sumar un nuevo desafío.

"Estoy en una etapa de grabarme, de mostrar mi proceso. Subo videos todos los días a mi Instagram de mi entrenamiento para llegar a mi objetivo, que son los 40 metros", contó.

"Es una motivación -agregó-, no quiero fallar con los videos. Siento que me quedo atrás yo y le fallo a los que me siguen", remarcó Chaves, mientras atravesaba su día 52 desde que comenzó a filmarse.

Los entrenamientos (6 veces por semana), el sacrificio y, también los videos, tienen un horizonte claro.

"Yo me tengo fe de que estoy mejorando más rápido que antes, creo que este año llego a los 40 metros. Yo me grabo desde el día, voy por el día 52. Estoy cerca. Siempre voy a pensar eso, no lo veo como una meta lejana", se ilusionó.

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