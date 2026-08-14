9 de Julio clasificó a la Liga Nacional Femenina, ¿y ahora?: "Ya no nos alcanza con la venta de pizzas"

Bahía Blanca tendrá por primera vez en la historia un representante de básquetbol femenino en la Liga Nacional, después del ascenso obtenido por 9 de Julio en Mar del Plata.

"Previo al torneo hablamos (con "La Nueva") de cuál era la idea del equipo: competir y buscar el título. Más allá que es un proceso, somos conscientes de que hay muchas jugadoras jóvenes, juveniles y cadetes, por lo tanto no todo pasa por ganar, aunque la realidad es que entrenamos y jugamos con ese fin”, justificó el entrenador, Julián Turcato.

9 de Julio terminó tercero en la fase regular de la Liga Provincial y tuvo que cruzar contra Peñarol, segundo, en el Final Four.

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"El torneo te va poniendo en el lugar que tenés que estar y nos creíamos capaces de clasificar y ganarnos una plaza. Ese era el primer objetivo y para eso, la primera posibilidad era ganarle a Peñarol”, contó el DT.

Se trataba del mismo rival con quien habían perdido la final de la Provincia la temporada anterior y que quedó el historial entre ambos con dos victorias bahienses y cuatro derrotas.

"Sabíamos que era un partido difícil y que teníamos que hacer lo que sabemos: defender y correr la cancha, donde más podíamos desequilibrar”, contó Ileana Corvalán.

En el partido ante el milrayitas, justamente Corvalán fue decisiva en momentos clave.

"Fue el partido más importante de mi carrera. Quedamos en la historia del club y de Bahía, pero en el momento no pensé en eso. Es más, en un momento me la pasaron en la esquina y escuché a Juli decirme 'cortá' y la tiré, je”, recordó con una sonrisa.

"El último triple que mete para pasar a ganar por cuatro –acotó Turcato-. Era un dos contra uno para definir en bandeja y se abrió y la tiró, je".

Ese partido que quedará marcado con resaltador, se disputó en cancha de Quilmes.

"Desde la previa lo sentí distinto. Salimos a ganar. Había mucha energía en la entrada en calor, en el vestuario; Juli dio una charla muy motivacional, una de las más copadas (sic)”, destacó Ile.

"Si mirábamos un par de años atrás estábamos demasiado lejos de esto, ni el más optimista imaginaba tener la chance de ganarnos un cupo para la Liga Nacional. La realidad era disfrutar el momento”, entendió Turcato.

Y así lo hicieron las jugadoras, canalizando de forma positiva todo lo que estaba en juego.

"Es un equipo que siempre respondió desde lo emocional. Mismo en el partido con Peñarol estábamos 14 puntos arriba y cuando se empezaron a venir tan rápido nos preguntamos, '¿y ahora?' Pero la verdad que respondimos dentro de la cancha”, destacó Turcato.

Y comparó la situación con otras obtenciones.

"En el primer campeonato que ganamos con las chicas, estábamos 20 arriba con El Nacional, nos dieron vuelta el juego y pasamos a perder 2-1. Lo mismo nos pasó con Estrella en su momento, perdiendo el primer partido de la final por 35 puntos y después dimos vuelta la serie", recordó.

"Más que nada –agregó Corvalán- lo que intentamos fue disfrutarlo, porque no sabíamos cuándo íbamos a poder competir a ese nivel. Eso nos liberó. Entender eso fue clave”.

Paralelamente a la búsqueda de resultados colectivos, 9 de Julio viene apuntando al desarrollo individual, sobre todo con las jugadoras más jóvenes. Y el entrenador ejemplificó con un nombre particular.

“Una de las muestras de que no jugamos únicamente para ganar, más allá de querer ganar, es que, por ejemplo, a Delfi (Álves da Florencia) empezamos a hacerla jugar de tres (alera) y eso llevaba al equipo, cuando todavía ella no estaba acostumbrada a esa posición, a que nos encontrara mal parado. Es parte del proceso. Y para el crecimiento de ellas hay que tomar ciertas decisiones que a veces no es lo mejor para el equipo”, justificó.

De todos modos, Turcato aclaró que hubo una excepción en el desarrollo de este plan.

"Estas últimas tres semanas apuntamos a lo táctico, en busca de ganar. Dejamos de lado la parte técnica que sí trabajamos durante todo el año. No tuvieron vacaciones, no frenaron en ningún momento, para buscar este objetivo”, resaltó.

El foco, claramente estuvo en Peñarol, inclusive, sin pensar en una posible derrota el sábado que las obligara a ganar el segundo cruce para ascender el domingo, ante el perdedor de Quilmes-Hogar Social.

“En principio se iba a jugar un cuadrangular de todos contra todos y veníamos trabajando situaciones para enfrentar a cada uno de los tres rivales. Cuando cambió el formato, centramos todo en Peñarol. Y fue estresante, porque acá en Bahía trabajo en otras cuestiones y no tanto en lo táctico”, señaló Julián.

El resultado final aceleró el proceso.

"Más allá de que queríamos, no nos planteamos la necesidad imperiosa de ascender. El año pasado fue jugar el Provincial para buscar competencia y este queríamos seguir por el mismo camino. Cuando la AdC le otorgó a la provincia tres plazas para la Liga, entendimos que estaría buena la competencia y nos planteamos que no estábamos tan lejos... Y aparecieron Quilmes, Peñarol, Hogar, que querían el ascenso y se armaron para eso”, recordó Turcato.

Ahora, el escenario cambió por completo, sobre todo desde lo económico, considerando que se amplía el mapa de competencia para el representante bahiense.

"Ya tenemos reuniones y charlas, porque nos encontramos en un mundo desconocido y lo más importante es la parte económica. En este Provincial el viaje más largo fue a La Plata. Y ahora suponemos que seguirían los de Mar del Plata, Buenos Aires y se sumaría Neuquén por la parte sur. Además, se hacen giras, lo que lleva otro costo”, comparó el entrenador.

En este desafío como equipo, está el respaldo institucional.

"El club nos ayuda en todo lo que puede, nosotros nos movimos, sumamos sponsors, a quienes les estamos muy agradecidos, teníamos en cuenta ciertas ventas de pizzas y el club les dejó a las chicas el ingreso de entradas. Fue excelente desde ese lado el acompañamiento”, resaltó.

Ahora bien, hasta el 15 de septiembre tienen plazo para confirmar la participación en la Liga, que comenzará a mediados de octubre.

"Hay que armarse. Claramente necesitamos alguna jugadora de Liga que conozca la categoría y afrontar la competencia de la mejor manera posible. Para competir en otro nivel se necesita plata, ya no nos alcanza con la venta de pizzas, aunque si tenemos que continuarlo lo haremos sin problema, pero necesitamos otro tipo de apoyo”, destacó.

Y agregó: "No es lo mismo jugar la Liga Provincial que la Liga Nacional. La idea es mantener la base del equipo y reforzarnos con jugadoras que realmente aporten”.

La diferencia que existe con jugadoras de otro nivel Turcato la puso en nombres propios.

"Para mi (Micaela) Sancisi, la base de Quilmes, fue la mejor jugadora del torneo y marcó mucha diferencia cada vez que se puso a jugar. Y (Juana) Barrionuevo, que tiene 21 años, también te das cuenta que jugó Liga Nacional y Selección argentina. Juegan a otro ritmo”, señaló.

Lo cierto que las chicas de 9 de Julio se ganaron el derecho a participar en la elite y la ciudad recuperó un lugar a nivel nacional.

"Nací en Estrella pero estoy desde muy chico en el club y ver el nombre de 9 de Julio y la camiseta ahí fue un orgullo”, admitió Turcato.

“Estar en la Liga Nacional es un crecimiento para la ciudad y por eso buscamos el apoyo para competir. Si conseguimos participar, permitirá a la ciudad ver algo diferente. Es para todo Bahía Blanca, permitiendo que cualquier nena que esté jugando pueda ver en la ciudad a equipos como Boca, con tres jugadoras se selección argentina. Vamos a hacer todo lo posible para poder jugar la Liga Nacional y representar bien a Bahía Blanca”, avisó.

El plantel

Jugadora Edad

Jessica Azaroff 38

Ileana Corvalán 27

Tamara Nieva 26

Victoria Martín 25

Emilia Fernández 24



Anahel Maurer 23

Victoria Flores 22

Génesis Haberkorn 20

Amparo Althabe 19

Martina Bussetti 19

Celina Stempelet 19

Delfina Alves da Florencia 18

Olivia Borsetti 17

Isabella larrasolo 17

Isabella Roldán 17

Isabel Sorzini 17

Guadalupe Alarcón 16

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