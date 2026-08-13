Nuevos videos de Jesica Cirio muestran que la mansión fue “limpiada” antes del allanamiento

Una serie de nueve videos y fotografías en los que se ve a Jesica Cirio mostrando dólares y objetos de lujo dentro de la mansión que compartía con Martín Insaurralde en San Vicente aportaron más elementos que refuerzan la hipótesis según la cual el inmueble fue “limpiado” antes del allanamiento realizado el 24 de octubre de 2023.

Los videos y las fotografías muestran cámaras de seguridad arrancadas, cajones de los vestidores vacíos que coinciden con los que antes aparecían llenos de bolsos con fajos de dólares, la grifería original de los baños, un billar, tres flippers y seis máquinas de gimnasia, entre otros objetos de valor. Incluso aparece el perro de la familia durmiendo sobre una manta.

Pero hay un dato que, desde el punto de vista de la investigación, resulta especialmente relevante: varios de los videos conservaron información sobre su fecha de creación y su origen digital.

Algunos de esos archivos presentan indicios de haber sido generados con un dispositivo Apple. Cirio entregó un Iphone con esta tecnología, a fines de junio, en la Justicia.

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Según explicaron especialistas, el identificador del "códec" utilizado en determinados archivos conduce a una URL asociada a Apple. Por ahora, sin embargo, no se cuenta con el número de identificación del teléfono celular con el que habrían sido registrados.

Videos creados en abril de 2023

Otro dato significativo surge de las fechas de creación que conservan los archivos. Seis de los videos aparecen fechados el 19 de abril de 2023; otros dos, el 5 de diciembre de 2025, y una foto el 23 de mayo de 2023. Todos presentan, además, muy buena calidad de imagen y sonido.

Las fechas de abril y mayo de 2023 resultan particularmente relevantes para la investigación. Ese año, Cirio terminó de separarse de Insaurralde y, según había contado en ese momento, su abogado Fernando Burlando le había recomendado “documentar todo” de cara a un eventual juicio.

Abril de 2023 coincide, además, con el período en el que comenzó a profundizarse la crisis de la pareja que terminaría en divorcio. Meses después, el escándalo del llamado Yategate, protagonizado por el entonces jefe de Gabinete de Axel Kicillof junto a la modelo Sofía Clerici durante unas vacaciones en Puerto Banús, España, terminó de exponer públicamente esa ruptura. Este jueves, justamente, se supo que la Justicia sobreseyó a Clerici como presunta testaferro de Insaurralde.

Respecto al pendrive original que contiene este nuevo material, fue entregado por el abogado Nicolás Silvera de la Fundación Apolo, quien lo puso a disposición de la Justicia. Esta ONG la preside Yamil Santoro, exlegislador porteño, de tendencia liberal y recientemente afiliado al PRO.

El dispositivo fue entregado este jueves al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora y al fiscal Sergio Mola. En su denuncia, Silvera informa que las imágenes fueron obtenidas por trabajadores que estuvieron en la mansión de San Vicente de Insaurralde. Pide una serie de medidas de prueba y que se investigue si con la "limpieza" del inmueble hubo un encubrimiento.

"Creemos que ahora existen elementos sobrantes no sólo para que lo llamen a indagatoria, sino para que efectivamente lo procesen por enriquecimiento ilícito. ¿Cuántos vídeos más se tienen que publicar sobre la situación patrimonial de Insaurralde para que, de mínima, lo citen?", dijo.

Técnicos informáticos vinculados a la Fundación Apolo y especialistas realizaron una primera revisión del material. Allí detectaron que algunos de los archivos conservan el "hash" y "metadatos", a diferencia de los videos entregados anteriormente por el diario La Nación, que habían llegado como copias y no conservaban esa información sobre las fechas, entre otras cosas.

Los "metadatos" son información asociada a un archivo digital que puede incluir, entre otras cosas, la fecha de creación o modificación, el tamaño, el formato y, dependiendo del dispositivo y del programa utilizado, información sobre el equipo con el que fue generado.

El "hash", en cambio, es una especie de huella digital matemática de un archivo. Se obtiene mediante una función criptográfica y permite comprobar si un archivo fue modificado respecto de otro. Un cambio mínimo en el contenido puede producir un "hash" diferente.

Por eso, la existencia y preservación de estos datos podría otorgar a los nuevos archivos un mayor valor para determinar su trazabilidad digital que el que tuvieron los videos entregados originalmente. Pero será una eventual pericia oficial la que deberá establecer qué información puede considerarse confiable, cuándo fueron efectivamente creados los archivos, si fueron modificados y, eventualmente, cuál fue el dispositivo utilizado para registrarlos.

Esos estudios deberán ser realizados por los especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que ya intervino en el análisis del material anterior. Las conclusiones serán evaluadas por el fiscal Mola y por el nuevo juez de la causa: se trata de Juan Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario de Ariel Lijo y quien reemplazó en el caso a Luis Armella. Este magistrado, hasta ahora, se había negado a citar a Insaurralde como pidió el fiscal.

Imputados por el Yategate



Insaurralde, Cirio y Clerici están imputados en la causa del Yategate por presunto lavado de dinero y el ex funcionario, además, por enriquecimiento ilícito. Antes de la feria judicial, peritos contadores de la Corte entregaron un informe sobre las declaraciones juradas, las cuentas bancarias y el patrimonio del exintendente de Lomas de Zamora.

El estudio detectó inconsistencias entre los bienes, los gastos y el patrimonio declarado, aunque una dificultad adicional para reconstruir sus movimientos económicos es que Insaurralde realizaba buena parte de sus pagos en efectivo.

La DATIP ya realizó una pericia sobre los videos entregados por el diario La Nación. En ese estudio concluyó que no había evidencia de que las imágenes en las que aparece Jesica Cirio contando miles de dólares hubieran sido alteradas.

Pero existe una diferencia fundamental respecto del nuevo material. Los primeros videos suministrados eran copias de los archivos originales. Al no contar con los archivos originales y con toda la información asociada a ellos, se habían perdido o no estaban disponibles determinados metadatos que podrían resultar relevantes para establecer su origen y trazabilidad.

Por eso, aunque fueron un aporte muy importante a la causa, aquella pericia no pudo determinar por sí sola quién había generado originalmente los videos, con qué dispositivo fueron grabados ni establecer de manera concluyente su procedencia.

Las imágenes de los dólares y el vestidor

El primero de los nuevos videos es el ya conocido registro en el que Jesica Cirio, exesposa de Insaurralde, modelo y conductora de televisión, recorre el vestidor de su entonces marido. Pero esta pieza contiene los "metadatos". Además, en uno de los videos se observa que aún había una video cámara en el techo.

En las imágenes, además, se observan decenas de camisas blancas y sacos, remeras y gorras con referencias a Perón, de la marca Adidas y la sigla “Nueva York”. Cirio camina por el lugar vestida con un camisón y con pantuflas Balenciaga (cuestan 800 dólares el par) mientras registra lo que aparece como una importante cantidad de dinero en efectivo guardado en bolsos y valijas.

Debajo de remeras de Billabong Surf Club, Fenix Home y otras marcas internacionales se observan numerosos fajos de billetes de 100 dólares dentro de bolsas herméticas tipo Ziploc.

También aparece la mano derecha de Cirio, con uñas esculpidas, una pulsera de apariencia metálica y un anillo. Mientras revuelve los fajos de dólares, la modelo expresa su sorpresa y exclama “¿joda?” y varias veces manifiesta su asombro ante la cantidad de dinero con la interjección “ah”.

La pulsera fue identificada preliminarmente como una posible Cartier LOVE de oro blanco con diamantes, cuyo valor de mercado podría ubicarse, según el modelo y sus características, en el rango de los 13.000 a 15.000 dólares. El anillo, de acuerdo con una estimación visual, podría tener un valor de entre 5.000 y 8.000 dólares. Se trata, en ambos casos, de identificaciones y valuaciones preliminares que deberían ser confirmadas mediante una inspección directa de las piezas.

En otro de los videos se observa la mano izquierda de Cirio, esta vez con otro anillo y una pulsera de oro amarillo más gruesa. La modelo cambió de mano para grabar la escena de los bolsos con dólares.

Pero el nuevo material incorpora otro elemento que puede ser relevante para la investigación: permite comparar el estado de la mansión en distintos momentos.

Una de las fotografías muestra uno de los cajones blancos del vestidor que aparece en el video en el que Cirio revisa los bolsos y fajos de dólares. En aquella grabación, el cajón aparece además con objetos en su interior. En la fotografía incorporada al nuevo pendrive, en cambio, aparece vacío. Esa imagen tiene fecha 23 de mayo de 2023.

Otra de las fotografías muestra un cable negro cortado cerca del techo. Según la hipótesis de quienes analizaron inicialmente las imágenes, podría corresponder a una cámara del sistema de seguridad del inmueble que habría sido retirada.

Si la Justicia logra confirmar que se trataba de parte del sistema de videovigilancia de la casa, podría convertirse en otro elemento para reconstruir qué ocurrió en la propiedad antes del allanamiento.

Las nuevas imágenes también muestran el vestidor de Cirio con más de 30 pares de zapatillas, vestidos, remeras, accesorios y perfumes. En otro sector de la casa aparece la habitación de la hija de Cirio e Insaurralde, repleta de juguetes. Y en el techo de esta habitación también se observa una videocámara que luego desapareció.

El video sobre el baño muestra una grifería lujosa de color gris oscuro y en la inspección ocultar, de fines de 2023, apareció una grifería común y piletas de color blanco.

La comparación entre esas imágenes y el estado en el que los investigadores encontraron la mansión después del allanamiento del 2023 podría convertirse ahora en una pieza clave de la causa. En esa inspección había pocos muebles y estaban tapados con mantas.

La pregunta que deberán responder los peritos y la Justicia es concreta: ¿qué había dentro de la mansión antes del allanamiento, qué fue retirado y cuándo ocurrió? Y, sobre todo, si los nuevos archivos digitales permiten establecer con suficiente certeza que las imágenes fueron registradas antes de que la propiedad fuera allanada.

La respuesta dependerá de las pericias oficiales sobre los archivos originales, sus metadatos, sus hashes, los dispositivos que eventualmente puedan ser identificados y la comparación con las actas y registros del procedimiento judicial realizado en octubre de 2023. Y podrían ayudar para que ahora, sí, el juez avance en serio contra Insaurralde. (con información de Clarín)