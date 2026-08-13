Yategate: sobreseyeron a Sofía Clerici, que era investigada como presunta testaferro de Insaurralde

La modelo Sofía Clerici fue sobreseída en la causa conocida como “Yategate”, en la que era investigada como presunta testaferro de Martín Insaurralde a partir del viaje que ambos realizaron a Marbella en septiembre de 2023, a bordo del yate “Bandido”.

La decisión fue tomada por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, quien consideró que no había elementos suficientes para sostener que el exintendente de Lomas de Zamora le hubiera entregado dinero a Clerici.

El magistrado resolvió poner fin al proceso investigativo que pesaba sobre la modelo por el hecho vinculado con la presunta utilización de fondos de origen ilícito para financiar pasajes y gastos del viaje. En el documento judicial, Armella señaló que “no existe otra posibilidad que adoptar a su respecto una decisión en sentido liberatorio, esto es, poniéndole fin al proceso investigativo que pesa en contra de Sofía Clerici”.

La decisión se conoció horas antes de que Armella dejara su lugar al frente del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora. Este jueves asumió como titular del tribunal Juan Tomás Rodríguez Ponte, durante una ceremonia realizada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que también estuvo presente el magistrado saliente.

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Uno de los elementos centrales para resolver el sobreseimiento fue el resultado de la investigación patrimonial realizada en el expediente. Un peritaje contable efectuado sobre los bienes y movimientos de dinero había sido utilizado por la defensa de Clerici para pedir el cierre de la investigación en su contra. Según la información incorporada a la causa, no se pudo demostrar que Insaurralde hubiera entregado dinero a la modelo para que actuara como su prestanombre.

Clerici se convierte así en la primera de las personas investigadas en el expediente que obtiene un sobreseimiento. La causa también alcanza a Insaurralde y a su exesposa, la modelo y conductora Jésica Cirio, quienes permanecen bajo investigación y tienen pedidos de indagatoria.