Tras la polémica por sus dichos sobre la industria, Caputo aseguró que está en alza

Con otro tono, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la industria creció 1 punto desde la asunción del gobierno de Javier Milei e insistió que hay que perseverar el actual rumbo económico.

La semana pasada el ministro quedó envuelto en una polémica cuando calificó de “tarados” a quienes hacían hincapié en que se necesitaban políticas específicas para mejorar el sector industrial.

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, rechazó esa apreciación y pidió que se profundice en darle competitividad al sector productivo. Durante una presentación en Córdoba, que procesó Agencia Noticias Argentinas, el jefe del Palacio de Hacienda optó por argumentar con datos en lugar de con descalificaciones.

Dijo que antes de la llegada de Milei, la industria acumuló una caída de 14 puntos y destacó que durante el actual mandato “está un punto arriba”.

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“Se habla mucho de estos temas y está bueno aclararlos”, reflexionó en forma más mesurada y subrayó que “los datos son contundentes y aclaran”. Y añadió: “Esto no quiere decir que estamos bien, esto quiere decir que vamos bien”.

Caputo recalcó que “hay muchísimo camino por recorrer, pero desde que yo tengo uso de razón es la primera vez que vamos por el camino correcto”. “Siempre argentina fue para abajo. Hay que perseverar y profundizar los cambios”, insistió.

el buen pasar de la energía y la minería permitió tener un mayor ingreso de dólares y, a su vez, sirve para recomponer el balance del Banco Central (BCRA).

"Que le vaya bien a estos sectores permite que haya suficientes dólares para que haya estabilidad cambiaria y que no tengamos que vivir la locura que fue hace años".

Caputo criticó al modelo económico del último gobierno nacional, el cual "no servía" y generó "más inflación y más pobreza". "No creció la industria, no creció el comercio y no creció la construcción. Claramente queremos salir de ese modelo". (N/A)