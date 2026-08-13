Los recursos nacionales a provincias retroceden 1% acumulado en 2026

Los Recursos de Origen Nacional enviados a las provincias registraron una baja del 1% a valores constantes en el acumulado de 2026.

Este resultado se compone de una caída del 3% en el rubro de Coparticipación Federal y Leyes, que fue compensada parcialmente por aumentos en las Leyes Especiales (12%) y en la Compensación del Consenso Fiscal (9%).

Entre los tributos que explican este retroceso se destacan el IVA Neto, con una disminución del 7%, y los Impuestos Internos, que cayeron un 17% en términos reales.

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En sentido contrario, la recaudación por el impuesto a las Ganancias subió un 5% y la de Combustibles un 19% en el mismo periodo.

La información surge de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre la evolución de los recursos nacionales acumulada a julio de este año.

El documento detalla los motivos técnicos detrás de las variaciones de cada impuesto y su impacto en la distribución provincial.

Sobre el desempeño del IVA, el informe indica que la contracción se explica principalmente por “mayores percepciones aduaneras e ingresos extraordinarios por la moratoria (Ley 27.743) en 2025; y desaceleración de las importaciones en 2026”.

Esta base de comparación elevada en el año anterior afectó el rendimiento acumulado actual.

Respecto al impuesto a las Ganancias, el incremento del 5% estuvo vinculado a la “modificación en el esquema de anticipos de sociedades y saltos observados en mayo y julio por la DDJJ 2025”.

Por su parte, Bienes Personales presentó un crecimiento del 8%, influenciado por la “reforma incluida en la Ley 27.743 y menores percepciones”.

Finalmente, el rubro Combustibles mostró una suba del 19% debido a la “actualización paulatina del impuesto fijo por litro sobre la base de la inflación”.

Estos recursos, junto con los de Bienes Personales, representan los componentes principales de las denominadas Leyes Especiales dentro del esquema de transferencias. (N/A)