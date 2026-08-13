Narcotests en Neuquén: la Legislatura puso en marcha el protocolo de controles toxicológicos

La Cámara de Diputados de Neuquén aprobó por amplia mayoría la normativa que pone en marcha el protocolo de controles toxicológicos para la totalidad de los legisladores provinciales.

El recinto sanciono la resolución que operativiza las pruebas en el propio edificio parlamentario, las cuales tendrán un carácter obligatorio, imprevisto y periódico, con 30 votos a favor y dos en contra.

La medida se fundamenta en la ley promovida por el gobernador Rolando Figueroa que establece estos controles como una condición ineludible de permanencia en los cargos de la función pública. Conforme a lo aprobado, la coordinación operativa estará en manos del sector de Medicina Laboral del cuerpo legislativo, que garantizará la confidencialidad, la toma de muestras y la cadena de custodia sin la injerencia de las autoridades políticas.

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Los testeos rápidos buscarán detectar el consumo de cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas, barbitúricos y benzodiacepinas. De acuerdo al mecanismo dispuesto, las pruebas podrán efectuarse de manera bimestral durante el desarrollo de las comisiones, las sesiones ordinarias o los encuentros preparatorios. Ante un primer diagnóstico positivo, el protocolo fija una contraprueba confirmatoria en un laboratorio de la red sanitaria oficial.

Esta implementación en el Poder Legislativo completa un esquema normativo más amplio sancionado en la provincia que alcanza a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, incluidos jueces, intendentes, ministros y directivos de empresas públicas. La legislación establece además que la negativa infundada a someterse a la toma de muestra se considerará como un resultado positivo y derivará en la destitución del cargo. (NA)