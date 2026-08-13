Cambio en el Gobierno: quién es Adriana Baravalle, la nueva secretaria de Innovación

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología informó que Adriana Baravalle asumió este miércoles como nueva secretaria del área, en reemplazo de Darío Genua, a quien el organismo destacó por el trabajo y los logros alcanzados durante su gestión.

Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento.

Según el comunicado oficial al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, actualmente se desempeña como directora del Laboratorio de Tecnologías Experienciales de la Universidad Austral.

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La nueva funcionaria cuenta, además, con trayectoria en inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad e innovación tecnológica, tanto en el ámbito académico como profesional. Como informó la Secretaría a través de un comunicado, también participó en proyectos vinculados con innovación, gobierno de datos, ciberseguridad e interoperabilidad.

Durante su carrera, Baravalle combinó la investigación y la docencia universitaria con la conducción de iniciativas tecnológicas en los sectores público y privado. Además, integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019.

Desde la Secretaría señalaron que su llegada tendrá como principales objetivos “profundizar las políticas de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico”.

El comunicado oficial también destacó que Baravalle cuenta con experiencia previa en la Administración Pública Nacional, un antecedente que se suma a su formación académica y a su trayectoria en áreas vinculadas con la tecnología y la innovación. (N/A)