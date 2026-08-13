Causa $LIBRA: la Justicia definirá en los próximos días si acepta la inclusión de los querellantes

La Justicia determinará en los próximos días qué pasará con los querellantes del caso por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, quienes habían sido apartados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, la Sala 1 de la Cámara Federal podría definir la próxima semana si los cinco inversores damnificados podrán seguir o no siendo parte de la investigación.

Los afectados son Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes fueron apartados a comienzos de julio por Martínez de Giorgi tras un planteo de la defensa del lobbista Mauricio Novelli.

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Este martes, el empresario que fue parte de quienes crearon la criptomoneda, hizo una presentación a través de su abogado, Daniel Rubinovich, en la que aseguró que los damnificados “no fueron estafados”, sino que asumieron un riesgo de mercado como inversores.

Novelli también defendió al presidente Javier Milei. Según su defensa, el posteo realizado por el mandatario en la red social X para anunciar el lanzamiento de $LIBRA es “jurídico-penalmente irrelevante”.

En caso de que la Cámara Federal defina dejar firme la decisión del juez de apartar a los querellantes, la investigación quedará únicamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, cuestionado por las demoras en el avance de la causa.