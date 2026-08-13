Cumbre en Casa Rosada: el PRO y LLA acercaron posiciones a un año de las elecciones presidenciales

Tras la cumbre en Casa Rosada, el PRO y La Libertad Avanza acercaron posiciones, a un año de las elecciones. Fernando de Andreis, secretario general del partido liderado por Mauricio Macri, destacó el encuentro y dijo que habrá reuniones cada 15 días.

La cumbre se produjo después de una conversación telefónica de unos 30 minutos entre Macri y la secretaria general de la Presidencia y jefa de LLA a nivel nacional, Karina Milei El contacto entre el expresidente y la funcionaria volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de crear un ámbito de coordinación permanente entre ambos partidos.

El encuentro no tuvo como objetivo cerrar una alianza electoral, sino abrir formalmente una instancia de diálogo. Ambos sectores reconocen que todavía existen diferencias y que el primer paso es recuperar un vínculo político que en los últimos meses estuvo marcado por cruces y desconfianzas.

Participaron de la cumbre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que convocó a la reunión, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, el legislador, de Andreis, el vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem, y el responsable político de LLA, Eduardo “Lule” Menem.

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Los participantes destacaron que fue una muy buena reunión y un gran primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio. Además, coincidieron: “Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo. Por eso, esta dinámica de trabajo continuará con reuniones periódicas cada 15 días. También repasamos la agenda parlamentaria de los próximos meses para avanzar con las reformas que necesita la Argentina”.

De Andreis dijo luego de la cumbre, en declaraciones a la prensa: “Fue una muy buena reunión, un muy buen primer paso para construir confianza, compartiendo la mirada de que hay que blindar el cambio, y que es fundamental no volver para atrás. Además charlamos de la agenda parlamentaria, con un reconocimiento muy importante para el PRO, Ritondo y Macri, por el acompañamiento de estos años en el Congreso”.

De Andreis aclaró: “No hablamos de cuestiones electorales ni de distritos, es un poco prematuro todavía, falta muchísimo para lo que tiene que ver con acuerdos electorales. Fue una buena primera reunión”.

El secretario general del PRO, dirigente de íntima confianza de Macri, dijo que se trató de “una conversación en torno a la índole nacional, política”, y destacó el “acompañamiento al cambio”: “Siempre estuvimos, en los momentos buenos y malos, y cada vez que nos convocan vamos a estar disponibles para conversar”. (TN)