Fuertes sanciones a Maravilla Martínez y Orlando Gill en el Clausura

El arquero del Ciclón vio la tarjeta roja por haberle pegado un cabezazo a Lucas Blondel en el clásico ante Huracán. Foto: NA.

A través de su boletín oficial, el Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer las sanciones para los jugadores que fueron castigados durante la fecha pasada del Torneo Clausura 2026, entre ellos Adrián Maravilla Martínez, de Racing, y Orlando Gill, de San Lorenzo.

De acuerdo al artículo 13 1.e del Código Disciplinario, el goleador de la Academia deberá cumplir tres fechas afuera de las canchas a causa del codazo en el rostro que le propinó a Kevin Gutiérrez, de Argentinos Juniors, el domingo pasado en la caída 2-1 en La Paternal. Un duro fallo y un problema mayúsculo para el técnico Juan Pablo Vojvoda, sobre todo porque se viene el clásico con Boca.

Respecto al arquero del Ciclón, que también vio la tarjeta roja por haberle pegado un cabezazo a Lucas Blondel tras el primer gol de Huracán en el clásico del último sábado en el Nuevo Gasómetro, fue suspendido provisionalmente y autorizado a formular su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario. Así las cosas, el entrenador Néstor Gorosito deberá seguir apostando por José Devecchi, al menos por un partido más. (Fuente: TyC).