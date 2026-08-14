La Agrimensura pisa fuerte en el Congreso: una propuesta para modificar un aspecto clave de la Ley Pierri

El trabajo técnico y profesional desarrollado por el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires (CPA) logró un avance significativo en el Congreso de la Nación: una propuesta elaborada por su Instituto de Regularización Dominial fue incorporada a un proyecto de modificación de la Ley 24.374, conocida como Ley Pierri, que obtuvo días atrás la aprobación del Senado.

La iniciativa todavía no es ley. El proyecto deberá continuar su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados de la Nación, donde será analizado antes de una eventual sanción definitiva.

La modificación busca actualizar el régimen vigente y ampliar los supuestos alcanzados por la normativa de regularización dominial. Entre los cambios centrales, propone sustituir el artículo 1° de la Ley 24.374 para contemplar a quienes puedan acreditar, con causa lícita, una posesión pacífica, ostensible y continua durante diez años anteriores al momento de solicitar el acogimiento al régimen.

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De esta manera, se plantea una fecha de anclaje móvil, que permitiría adaptar el régimen a las distintas situaciones dominiales que se presentan en el territorio.

Además, el proyecto incorpora expresamente a los agricultores familiares, en los términos establecidos por la Ley 27.118, respecto de los inmuebles rurales donde residan y desarrollen sus actividades productivas.

Una propuesta que nació desde la Agrimensura

Para el presidente del CPA, Reinaldo Beain, el avance legislativo representa un reconocimiento al trabajo que viene desarrollando la institución para actualizar las herramientas destinadas a la regularización dominial.

La propuesta fue elaborada e impulsada por el Instituto de Regularización Dominial del CPA, en el marco de un trabajo sostenido para revisar y modernizar el régimen establecido por la Ley Pierri.

Ese proceso incluyó instancias de análisis y diálogo con distintos sectores vinculados a la problemática dominial, entre ellos el Consejo Federal del Notariado, el Consejo Federal del Catastro y la Federación Argentina de Agrimensura (FADA).

Uno de los antecedentes inmediatos fue una reunión mantenida en febrero de 2026 por autoridades del CPA en el Anexo de la Cámara de Senadores de la Nación. En ese encuentro se planteó la necesidad de revisar el marco normativo vigente y avanzar en herramientas capaces de agilizar los procesos de regularización y escrituración.

Un avance, pero todavía queda camino por recorrer

El titular del Consejo Profesional de Agrimensura, Reinaldo Beain, valoró especialmente que una propuesta surgida del trabajo institucional de la profesión haya sido incorporada al proyecto que consiguió la aprobación del Senado.

“Se trata de un paso dentro de un proceso legislativo que aún no terminó, ya que ahora será la Cámara de Diputados la que deberá analizar la iniciativa”, explicó.

“Este avance tiene un valor especial porque demuestra que el trabajo técnico y profesional puede transformarse en propuestas concretas para las políticas públicas. La regularización dominial es una problemática territorial que requiere herramientas adecuadas y una participación activa de nuestra profesión”, señaló el presidente del Consejo.

La institución anticipó que continuará acompañando el tratamiento legislativo y trabajando, a través de su Instituto de Regularización Dominial, en nuevas propuestas destinadas a garantizar derechos, fortalecer la seguridad jurídica y promover un ordenamiento territorial más justo y eficiente.

El rol clave de la Agrimensura

La regularización dominial no es solamente una cuestión jurídica. También requiere información precisa sobre el territorio, identificación de los inmuebles, delimitación de parcelas y actualización de la información catastral.

En ese proceso, la Agrimensura ocupa un lugar central, ya que aporta las herramientas técnicas necesarias para conocer y ordenar la realidad territorial y avanzar hacia el reconocimiento formal de derechos sobre la tierra.

Desde el CPA sostienen que la modificación de la Ley Pierri apunta justamente a acompañar las distintas realidades que atraviesan familias, comunidades y productores que habitan o trabajan inmuebles sin contar todavía con la correspondiente seguridad jurídica.

El recorrido iniciado en el Senado abre ahora una nueva instancia en Diputados. Para el Consejo Profesional de Agrimensura, el desafío será seguir aportando conocimiento técnico y propuestas concretas para que la regularización dominial cuente con un marco normativo acorde a las necesidades actuales del territorio bonaerense y del país.