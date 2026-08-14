Muerte en el gym: "La familia Cafasso no está en contra de los trabajadores"

Martiniano Greco, abogado de los Cafasso por la tragedia del sábado 6 de junio.

El abogado de la familia de Juan Roberto Cafasso (68), el cliente del gimnasio Sport Club que falleció hace más de dos meses al caer desde un entrepiso que no tendría protección, remarcó su posición acerca de mantener preservado el lugar del hecho.

El lunes 3 de este mes, lanueva.com difundió una nota en la cual daba detalles de la clausura del gym ubicado en la avenida Cabrera al 4.100, situación que está a resolución de la Cámara Penal.

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Luego de esa publicación, un grupo de trabajadores de Sport Club se manifestó públicamente y presentó un escrito ante el juzgado de faltas municipal, a fin de obtener la reapertura del local porque está en juego la fuente de trabajo de casi 30 personas.

"La familia Cafasso no está en contra de los trabajadores, ni de los empleadores, ni del lugar. Quiere que se investigue, que se conserven los medios probatorios y que se pueda dilucidar, eventualmente, quiénes son los responsables", explicó Martiniano Greco.

"Uno entiende que hay trabajadores detrás, pero también que existió un homicidio y que la familia Cafasso no va a recuperar a su padre, a su esposo, a su abuelo", agregó.

El planteo de la querella tiene que ver con que están pendientes los resultados de una pericia de ingenieros sobre las medidas de seguridad del lugar y que los profesionales pueden llegar a tener la necesidad de regresar al gimnasio para tomar algunas medidas o realizar otros estudios.

Y, por otro lado, con la eventual intención de la acusación de pedir una inspección ocular al momento del juicio, medida que prevé el Código Procesal Penal bonaerense.

"No buscamos una sanción punitiva, sino que se conserve el lugar", remarcó Greco.