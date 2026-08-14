Súper récord, medalla y más historia para Agostina Hein en los Estados Unidos
La nadadora argentina batió la marca nacional y sudamericana de los 400 metros combinados en su primera prueba en el prestigioso Pan Pacific Championships.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
Historia, ni más ni menos. Eso volvió a hacer la nadadora Agostina Hein en su presentación en el Pan Pacific Championships de los Estados Unidos, uno de los torneos más importantes de la especialidad.
La nacida en Campana hace 18 años se subió al tercer escalón del podio en la prueba de los 400 metros combinados estableciendo un nuevo récord sudamericano y, logicamente, nacional, por casi dos segundos.
La final quedó en manos de la canadiense Summer McIntosh (tres veces campeona olímpica y dueña del récord mundial de los 400m CI, con 4:23.65), con un tiempo de 4:28.01. Segunda arribó la australiana Jenna Forrester, con 4:31.50. Ahí nomás tocó la pared la argentina, de gran último tramo, sellando una marca de 4:32.54.
El tiempo anterior databa de hace poco menos de un año, lo había hecho la propia Hein en el Mundial Junior de Otopeni y era de 4:34.34.
Los 400 metros combinados individuales comprenden 100 metros de mariposa, 100 de espalda, 100 de pecho y, finalmente, 100 de estilo libre.
"Hoy me cuesta poner en palabras lo que siento. Agostina Hein acaba de conseguir la primera medalla en la historia de Argentina en los Pan Pacific Championships. Y lo hizo nadando una final contra algunas de las mejores nadadoras del mundo", señaló Sebastián Montero, su entrenador, desde el William Woollett Jr. Aquatics Center de Irvine, California.
"Este resultado representa muchísimo más que una medalla o un tiempo. Representa años de trabajo, de aprendizaje, de errores, de aciertos, de momentos buenos y no tan buenos. Representa haber sostenido un objetivo cuando todavía parecía lejano y seguir confiando en el proceso. Hoy estamos compitiendo con las mejores. Y lo más importante es que seguimos creciendo", añadió.
"Sé perfectamente todo lo que todavía podemos mejorar. Y eso es lo que más me entusiasma: saber que este resultado no es el techo, sino una parte más del camino. Orgulloso de vos, Agos. Y profundamente convencido de que este es el camino para alcanzar los sueños más grandes que tenemos. Seguimos. A lo grande", firmó.
Para tomar dimensión de lo obtenido, basta mencionar que Estados Unidos, país anfitrión, presentó un plantel con las figuras más destacadas de los Juegos Olímpicos París 2024 y del Campeonato Mundial de Natación de 2025, incluyendo a Katie Ledecky, la nadadora más laureada de todos los tiempos.
Summer McIntosh, tres veces campeona olímpica (ganó los 400 m medley en París, con 4:27.71), encabeza la delegación canadiense, mientras que Zac Stubblety-Cook y Sam Short figuran entre las estrellas del equipo australiano.
Evolución del récord sudamericano de los 400 m combinados (pileta larga)
Fabiola Molina (BRA) — 4:59.93 — 22/07/1994
Carolyn Adel (SUR) — 4:50.41 — 02/08/1999
Georgina Bardach (ARG) — 4:48.74 — 05/05/2001
Georgina Bardach (ARG) — 4:47.76 — 07/06/2003
Georgina Bardach (ARG) — 4:45.16 — 27/07/2003
Georgina Bardach (ARG) — 4:43.40 — 11/08/2003
Georgina Bardach (ARG) — 4:40.92 — 06/05/2004
Georgina Bardach (ARG) — 4:37.51 — 14/08/2004, durante los Juegos Olímpicos de Atenas
Agostina Hein (ARG) — 4:34.34 — 19/08/2025
Agostina Hein (ARG) — 4:32.54 — 13/08/2026
Logros destacados de Agostina Hein en Juegos Suramericanos, Panamericanos y Olímpicos, más Mundiales:
Suramericanos
De la Juventud Panamá 2026
Oro en 100m mariposa
Oro en 200m mariposa
Oro en 200m libre
Oro en 200m combinado
Oro en 400m libre
Oro en 800m libre
Oro en 4x100m relevo libre femenino
Oro en 4x100m relevo combinado femenino
Oro en 4x100m relevo libre mixto
Plata en 4x100m relevo combinado mixto
"De Agostina Hein nos enorgullece cómo piensa y cómo acompaña a los más jóvenes"
Asunción 2022
Plata en 4x200 libre femenino
4° en 1500m libre
6° en 200m libre
6° en 800m libre
Panamericanos
Junior Asunción 2025
Oro en 200m combinado individual femenino
Oro en 400m libre
Oro en 400m libre
Plata en 4x100m relevo combinado femenino
Plata en 4x200m relevo libre femenino
Plata en 4x100m relevo libre mixto
Plata en 4x100m relevo combinado mixto
Bronce en 4x100m relevo libre femenino
Santiago 2023
5º en 800m libre
5º en 1500m libre
6º en 400m libre
6º en 4x100 combinado
Olímpicos
Paris 2024
14º en 800m libre femenino
18º en 400m libre femenino
Debutó la más joven de la delegación: "Esto es único, pero esperemos que sea la primera de varias oportunidades"
Mundial Junior
Netanya 2003
Bronce en 800m libre
Otopeni 2025
Oro en 400m combinado individual femenino
Plata en 800m libre
La actividad de todos los argentinos en Estados Unidos
Agostina Hein
13/8 - 400 metros combinados individual (Final A - 3º - 4:32.54)
14/8 - 400 metros libres
15/8 - 200 metros combinados individual
15/8 - 800 metros libres
Macarena Ceballos
13/8 - 100 metros pecho (Final A - 8º - 1:07.15)
14/8 - 50 metros pecho
15/8 - 200 metros pecho
Malena Santillán
12/8 - 100 metros espalda (Series - 24º - 1:02.61)
14/8 - 200 metros espalda
15/8 - 800 metros libre
Santiago Grassi
12/8 - 50 metros mariposa (Final B - 5º - 23.97)
14/8 - 100 metros mariposa
15/8 - 50 metros libre