Súper récord, medalla y más historia para Agostina Hein en los Estados Unidos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Historia, ni más ni menos. Eso volvió a hacer la nadadora Agostina Hein en su presentación en el Pan Pacific Championships de los Estados Unidos, uno de los torneos más importantes de la especialidad.

La nacida en Campana hace 18 años se subió al tercer escalón del podio en la prueba de los 400 metros combinados estableciendo un nuevo récord sudamericano y, logicamente, nacional, por casi dos segundos.

La final quedó en manos de la canadiense Summer McIntosh (tres veces campeona olímpica y dueña del récord mundial de los 400m CI, con 4:23.65), con un tiempo de 4:28.01. Segunda arribó la australiana Jenna Forrester, con 4:31.50. Ahí nomás tocó la pared la argentina, de gran último tramo, sellando una marca de 4:32.54.

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El tiempo anterior databa de hace poco menos de un año, lo había hecho la propia Hein en el Mundial Junior de Otopeni y era de 4:34.34.

Los 400 metros combinados individuales comprenden 100 metros de mariposa, 100 de espalda, 100 de pecho y, finalmente, 100 de estilo libre.

"Hoy me cuesta poner en palabras lo que siento. Agostina Hein acaba de conseguir la primera medalla en la historia de Argentina en los Pan Pacific Championships. Y lo hizo nadando una final contra algunas de las mejores nadadoras del mundo", señaló Sebastián Montero, su entrenador, desde el William Woollett Jr. Aquatics Center de Irvine, California.

"Este resultado representa muchísimo más que una medalla o un tiempo. Representa años de trabajo, de aprendizaje, de errores, de aciertos, de momentos buenos y no tan buenos. Representa haber sostenido un objetivo cuando todavía parecía lejano y seguir confiando en el proceso. Hoy estamos compitiendo con las mejores. Y lo más importante es que seguimos creciendo", añadió.

"Sé perfectamente todo lo que todavía podemos mejorar. Y eso es lo que más me entusiasma: saber que este resultado no es el techo, sino una parte más del camino. Orgulloso de vos, Agos. Y profundamente convencido de que este es el camino para alcanzar los sueños más grandes que tenemos. Seguimos. A lo grande", firmó.

Para tomar dimensión de lo obtenido, basta mencionar que Estados Unidos, país anfitrión, presentó un plantel con las figuras más destacadas de los Juegos Olímpicos París 2024 y del Campeonato Mundial de Natación de 2025, incluyendo a Katie Ledecky, la nadadora más laureada de todos los tiempos.

Summer McIntosh, tres veces campeona olímpica (ganó los 400 m medley en París, con 4:27.71), encabeza la delegación canadiense, mientras que Zac Stubblety-Cook y Sam Short figuran entre las estrellas del equipo australiano.

Evolución del récord sudamericano de los 400 m combinados (pileta larga)

Fabiola Molina (BRA) — 4:59.93 — 22/07/1994

Carolyn Adel (SUR) — 4:50.41 — 02/08/1999

Georgina Bardach (ARG) — 4:48.74 — 05/05/2001

Georgina Bardach (ARG) — 4:47.76 — 07/06/2003

Georgina Bardach (ARG) — 4:45.16 — 27/07/2003

Georgina Bardach (ARG) — 4:43.40 — 11/08/2003

Georgina Bardach (ARG) — 4:40.92 — 06/05/2004

Georgina Bardach (ARG) — 4:37.51 — 14/08/2004, durante los Juegos Olímpicos de Atenas

Agostina Hein (ARG) — 4:34.34 — 19/08/2025

Agostina Hein (ARG) — 4:32.54 — 13/08/2026

Logros destacados de Agostina Hein en Juegos Suramericanos, Panamericanos y Olímpicos, más Mundiales:

Suramericanos

De la Juventud Panamá 2026

Oro en 100m mariposa

Oro en 200m mariposa

Oro en 200m libre

Oro en 200m combinado

Oro en 400m libre

Oro en 800m libre

Oro en 4x100m relevo libre femenino

Oro en 4x100m relevo combinado femenino

Oro en 4x100m relevo libre mixto

Plata en 4x100m relevo combinado mixto

Asunción 2022

Plata en 4x200 libre femenino

4° en 1500m libre

6° en 200m libre

6° en 800m libre

Panamericanos

Junior Asunción 2025

Oro en 200m combinado individual femenino

Oro en 400m libre

Oro en 400m libre

Plata en 4x100m relevo combinado femenino

Plata en 4x200m relevo libre femenino

Plata en 4x100m relevo libre mixto

Plata en 4x100m relevo combinado mixto

Bronce en 4x100m relevo libre femenino

Santiago 2023

5º en 800m libre

5º en 1500m libre

6º en 400m libre

6º en 4x100 combinado

Olímpicos

Paris 2024

14º en 800m libre femenino

18º en 400m libre femenino

Mundial Junior

Netanya 2003

Bronce en 800m libre

Otopeni 2025

Oro en 400m combinado individual femenino

Plata en 800m libre

La actividad de todos los argentinos en Estados Unidos

Agostina Hein

13/8 - 400 metros combinados individual (Final A - 3º - 4:32.54)

14/8 - 400 metros libres

15/8 - 200 metros combinados individual

15/8 - 800 metros libres

Macarena Ceballos

13/8 - 100 metros pecho (Final A - 8º - 1:07.15)

14/8 - 50 metros pecho

15/8 - 200 metros pecho

Malena Santillán

12/8 - 100 metros espalda (Series - 24º - 1:02.61)

14/8 - 200 metros espalda

15/8 - 800 metros libre

Santiago Grassi

12/8 - 50 metros mariposa (Final B - 5º - 23.97)

14/8 - 100 metros mariposa

15/8 - 50 metros libre