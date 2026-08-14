Haaland leyenda: le entregaron el certificado por cuatro récords mundiales

Con la nueva temporada de la Premier League a punto de comenzar, el delantero Erling Haaland recibió en las últimas horas los certificados correspondientes por cuatro nuevos récords mundiales establecidos en el fútbol.

La encargada de entregarlos fue la empresa que legitima todas las marcas y registros a nivel mundial, los Récords Mundiales Guinness. Fue en una ceremonia realizada en el Etihad Stadium, la cancha del Manchester City, club de Haaland en la liga inglesa.

El linguilíneo jugador es una de las caras en la tapa de los libros del Guinness, en el apartado dedicado al fútbol. Fueron establecidos cuatro récords mundiales:

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+ El 2 de diciembre de 2025 convirtió ante el Fulham y alcanzó los 100 goles en la Premier League inglesa en tan solo 111 partidos (desde su debut con el Manchester City al comienzo de la temporada 2022/23).

+ Haaland tuvo un comienzo fulgurante tras su traspaso desde el Borussia Dortmund, anotando la mayor cantidad de goles de un futbolista en una temporada de la Premier League inglesa (38 partidos) en su campaña estreno en Inglaterra. Con su total de 36 goles superó los 32 de Mo Salah con el Liverpool en la temporada 2017/18 . También superó el récord compartido de 34 goles de Andy Cole y Alan Shearer de las temporadas 1993/94 y 1994/95, respectivamente, cuando había 42 partidos en una temporada de la Premier League.

+ Inglés de nacimiento, el delantero también brilla en la selección de Noruega, con la que convirtió la mayor cantidad de goles en la Liga de Naciones de la UEFA. Marcó 19 tantos entre el 4 de septiembre de 2020 y el 17 de noviembre de 2024, lo que le deja cuatro goles por delante de su rival más cercano en la lista histórica.

+ Finalmente, el jugador recogió su certificado World Guinness Récord por ser el máximo goleador en un partido de la Liga de Campeones de la UEFA . El 14 de marzo de 2023, Haaland marcó 5 goles contra el RB Leipzig, igualando así el récord que compartían Lionel Messi y Luiz Adriano.

El próximo viernes 21 comenzará una nueva edición de la Premier League. Haaland y Manchester City (debut el domingo 23 ante Bournemouth), buscarán seguir haciendo historia.