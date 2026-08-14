Carmela Ruiz Acosta, otra vez a la Selección: "Lo venía buscando, siento muchísima alegría"

Con mucho orgullo recibió Carmela Ruiz Acosta su segunda convocatoria a un seleccionado nacional de natación para competir, esta vez, en la Copa Pacífico.

La cita será del 22 al 25 de octubre en Santiago de Chile (también fue allí la primera, en 2024) y bajo la modalidad autofinanciada por lo que, además de entrenarse, deberá conseguir los recursos económicos para afrontar la experiencia.

"Siento muchísima alegría, era algo que venía buscando. En todos los torneos que fui este año busqué las marcas para la convocatoria, desde el Metropolitano hasta el Nacional", contó en el Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 15 a 16 por La Nueva Play, el canal de streaming de lanueva.com.

"Me estoy preparando mucho, tanto en el gimnasio como en la pileta. Me gusta y generalmente me va bien en los 200 metros pecho, pero también voy a nadar 50 y 100", añadió la bahiense, que es entrenada por Martín Sottile.

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Como señalamos, Carmela se encuentra también realizando una campaña en redes sociales para recabar el dinero que le permita viajar a Chile y puso a disposicion el alias LLAMA.FUGA.COPA para quienes quieran colaborar.

El plantel completo, de 32 nadadores, está integrado por: Martina Zawadzki Barragán, Martina López, Tiziana Piscitelli, Martina Vega, Victoria Olivera, Carmela Ruiz Acosta, Isabella Fassione, Janna Ubait, Juan Francesch, Gabriel Fernández, Mateo García Franco Garraza, Agustín Latorre, Benjamín Loto, Marko Ramos, Alan Venencia (Juveniles A); Francesca Baldino, Lucila BAmbozzi, Muriel Burghardt, Violeta Charras, Lola Gargani, Martina González, Milena Ortiz, Josefina Verza, Facundo Amut, Joaquín Clabel, Joaquín Costoya, Lucas Martino, Luca Parker, Thiziano Paz, Thiago Soares y Francesco Squeo (Juveniles B).

"Mis objetivos para Chile son bajar mis tiempos. E idealmente, meterme en un podio", mencionó la representante de Uno Bahía Club.

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