Rugby en la cárcel: "El entusiasmo de ellos fue muy bueno", dijo Bernardo Stortoni

Ayer se produjo la reanudación del programa que, a través del rugby, busca la recuperación y reinserción social de personas privadas de su libertad.

Es una iniciativa avalada por el Servicio Penitenciario de la Provincia y en este caso con desarrollo en la Unidad Penal Nº4 de nuestra ciudad.

Como ya informamos, el dictado de clases y entrenamientos dentro de la cárcel local están a cargo del experimentado Bernardo Stortoni y en una iniciativa que además cuenta con el apoyo de la Fundación Espartanos.

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Ayer Stortoni dirigió el primer entrenamiento. El ex jugador del seleccionado argentino de rugby, también profesional en clubes de Francia, Inglaterra y Escocia, hizo un balance de este primer encuentro.

"Fue muy bueno, positivo. Trabajamos con un grupo de unas 15 personas. Uno de los chicos venía del programa anterior", dijo, en relación a la etapa previa del programa, que se interrumpió con la pandemia del Covid (2020).

"Me encontré con ellos ya adentro de la cancha. Tenían una pelota gastada y vieja, de antes de la pandemia. Tuve buen recibimiento y el entusiasmo de ellos fue muy bueno, se los agradecí", dijo Bere.

"Les dije que veníamos a practicar un deporte tan lindo como el rugby, con buenos valores y a pasarla bien. Hice la presentación y entrenamos durante una hora, con parte física y pelota. Estuvo muy bueno porque hubo gran entusiasmo de parte de los chicos", agregó.

Los entrenamientos van a continuar hasta que ya en septiembre próximo se produzca una visita de representantes de Espartanos o alguno de sus referentes.