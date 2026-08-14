Rugby en la cárcel: "El entusiasmo de ellos fue muy bueno", dijo Bernardo Stortoni
En el marco del programa de la Fundación Espartanos, el entrenador bahiense reanudó ayer los entrenamientos con un grupo de internos de la Unidad Penal Nº4.
Ayer se produjo la reanudación del programa que, a través del rugby, busca la recuperación y reinserción social de personas privadas de su libertad.
Es una iniciativa avalada por el Servicio Penitenciario de la Provincia y en este caso con desarrollo en la Unidad Penal Nº4 de nuestra ciudad.
Como ya informamos, el dictado de clases y entrenamientos dentro de la cárcel local están a cargo del experimentado Bernardo Stortoni y en una iniciativa que además cuenta con el apoyo de la Fundación Espartanos.
Ayer Stortoni dirigió el primer entrenamiento. El ex jugador del seleccionado argentino de rugby, también profesional en clubes de Francia, Inglaterra y Escocia, hizo un balance de este primer encuentro.
"Fue muy bueno, positivo. Trabajamos con un grupo de unas 15 personas. Uno de los chicos venía del programa anterior", dijo, en relación a la etapa previa del programa, que se interrumpió con la pandemia del Covid (2020).
"Me encontré con ellos ya adentro de la cancha. Tenían una pelota gastada y vieja, de antes de la pandemia. Tuve buen recibimiento y el entusiasmo de ellos fue muy bueno, se los agradecí", dijo Bere.
"Les dije que veníamos a practicar un deporte tan lindo como el rugby, con buenos valores y a pasarla bien. Hice la presentación y entrenamos durante una hora, con parte física y pelota. Estuvo muy bueno porque hubo gran entusiasmo de parte de los chicos", agregó.
Los entrenamientos van a continuar hasta que ya en septiembre próximo se produzca una visita de representantes de Espartanos o alguno de sus referentes.