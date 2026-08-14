Video: persecución y captura del presunto autor de un intento de homicidio

Luego de una persecución que quedó filmada por las cámaras de seguridad, la Policía de Tres Arroyos capturó ayer a un hombre que era buscado como autor de un homicidio en grado de tentativa cometido hace dos meses.

Se trata de Roberto Miguel Menna, de 36 años, sobre quien pesaba un pedido de captura desde el 12 de junio, seis días después del ataque con un arma de fuego, a la salida de un bar, de un hombre de 64 años.

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La agresión se produjo de madrugada, cuando la víctima salía de un local ubicado en la calle Larrea y se topó con dos hombres y una chica que le pidieron fuego.

Luego de dialogar con los desconocidos, les exigió la devolución de su encendedor, momento en el cual uno de ellos (sería Menna) extrajo una pistola calibre 22 y realizó unos 10 disparos, uno de los cuales impactó en el antebrazo izquierdo del hombre, que debió ser hospitalizado.

Desde las horas posteriores los investigadores habían identificado al autor, siendo allanado su domicilio, en Betolaza al 1.500, sin ser localizado, aunque sí secuestraron las prendas que vestía aquella madrugada y también algo de droga (3,1 gramos de cocaína y 1,1 de marihuana).

Finalmente ayer a la tarde se pudo determinar que circulaba en un Fiat Uno por Reconquista al 1.000 y, en medio de un operativo cerrojo se lo capturó, pese a que abandonó el auto y trató de fugar corriendo.

En el procedimiento actuaron personal del GTO y de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de Tres Arroyos, a cargo del comisario Cristian Daniel Tedini.

El acusado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantías N° 1 de esa ciudad, a cargo de la doctora Fabiana Brandolín.