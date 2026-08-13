Patagones: Marino emprendió nuevas gestiones por la ley definitiva de beneficios para la región maragata

En el marco de sus gestiones para lograr una solución definitiva para los beneficios establecidos por las leyes 12.322 y 12.323, el intendente Ricardo Marino mantuvo reuniones con referentes legislativos bonaerenses y nacionales.

En la Legislatura bonaerense, se reunió con Alexis Guerrera, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados y con Valeria Arata, presidenta de la Comisión de Presupuesto e Impuestos del Senado.

Las leyes, impulsadas originalmente por el ex senador e intendente Haroldo Lebed y Pedro Tunessi, establecieron beneficios que inicialmente tenían una vigencia de diez años y luego fueron reducidos a cinco.

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Esto venía obligando a gestionar periódicamente nuevas prórrogas, para beneficiar a Patagones y otros distritos aledaños. Como resultado de esta situación es que ahora Marino busca una ley definitiva.

El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y fue presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, a pedido del intendente Ricardo Marino.

Arata comprometió el tratamiento inmediato en la Comisión de Presupuesto para avanzar hacia el recinto y expresó su respaldo a lograr la sanción definitiva; además, propuso que concejales de Patagones puedan acompañar en el recinto este “hecho histórico”.

Valeria Arata, presidenta de la Comisión de Presupuesto e Impuestos del Senado, junto al intendente de Patagones

De esta manera, el Intendente continúa sumando respaldos para que los beneficios de las leyes 12.322 y 12.323 dejen de depender de renovaciones cada cinco años y se conviertan en permanentes para los vecinos del Partido de Patagones, mientras impulsa también el reconocimiento nacional de una fecha fundamental para la historia y la identidad de la comunidad.

En el marco de estas gestiones, Marino también mantuvo un encuentro con Jorge Capitanich, senador nacional por la provincia del Chaco, ante quien solicitó acompañamiento para el proyecto que propone declarar al 7 de marzo como Día Nacional de la Soberanía Patagónica, en conmemoración de la histórica gesta del 7 de marzo de 1827. (agencia Patagones)