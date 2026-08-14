Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Cinco barrios sin agua por una rotura en la red

El incidente genera falta de suministro en los barrios Las Magnolias, Bosque Alto, Campos de Alem, Los Mirasoles y La Huella.

Foto archivo La Nueva

ABSA informa que se encuentra trabajando para solucionar una rotura sobre la red de agua en el sector alto de la ciudad que afecta diversos barrios. Allí se detectó un inconveniente en una cañería en la intersección de las calles José Hernández y Vera, en Bahía Blanca.

Hasta tanto se organice el operativo para su intervención y la posterior reparación, se encuentran afectados con falta de agua los barrios Las Magnolias (Procrear), Bosque Alto, Campos de Alim, Los Mirasoles y La Huella.

Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias que dispongan de reservas, limitar el uso de las mismas para consumo e higiene personal, hasta que se normalice el servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
La ciudad.
Básquetbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE