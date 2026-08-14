Cinco barrios sin agua por una rotura en la red

ABSA informa que se encuentra trabajando para solucionar una rotura sobre la red de agua en el sector alto de la ciudad que afecta diversos barrios. Allí se detectó un inconveniente en una cañería en la intersección de las calles José Hernández y Vera, en Bahía Blanca.

Hasta tanto se organice el operativo para su intervención y la posterior reparación, se encuentran afectados con falta de agua los barrios Las Magnolias (Procrear), Bosque Alto, Campos de Alim, Los Mirasoles y La Huella.

Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias que dispongan de reservas, limitar el uso de las mismas para consumo e higiene personal, hasta que se normalice el servicio.

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Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.