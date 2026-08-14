Dijo que es inocente la mujer acusada de prostituir a su hija

La mujer acusada de prostituir a su hija declaró en las últimas horas en la fiscalía y negó los cargos en su contra.

La imputada, de 42 años y a quien no se identifica para preservar a la víctima, fue indagada por el titular de la UFIJ Nº 14, Marcelo Romero Jardín.

Durante la indagatoria, asesorada por el abogado Juan Ignacio Vitalini, respondió las preguntas del representante del Ministerio Público y dijo que no tiene relación con los hechos atribuidos.

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Manifestó que el celular que se consignaba en las publicaciones lo tenía la chica y que no entiende por qué la relacionan con esta situación.

También brindó los nombres de algunas personas que se encontraban junto a ella y que podrían ratificar sus dichos.

El letrado que la defiende manifestó que la mujer padece algunos problemas de salud y también solicitó que sea sometida a pericias psicológicas y psiquiátricas.

El caso

Fuentes oficiales mencionaron que el caso comenzó a investigarse tras la denuncia presentada por la víctima a fines del mes de julio.

La joven señaló que su progenitora facilitó y promovió su prostitución a través de avisos que publicaba en una página web de escorts, donde se consignaba un teléfono al que debían comunicarse los interesados.

Esta situación, de acuerdo a la investigación, habría ocurrido entre 2025 y 2026, comenzando cuando la chica tenía 17 años.

También describió que la sospechosa la obligaba a entregarle el dinero obtenido con el servicio sexual, amenazándola con golpearla o echarla de la casa.

En esas circunstancias, le habría provocado lesiones en la muñeca izquierda y la mano derecha.

La fiscalía le imputa los delitos de facilitación y promoción de la prostitución triplemente agravada y lesiones leves.