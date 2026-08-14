Baja natalidad: más de la mitad de los adultos no tuvo tantos hijos como hubiera querido

Entre las generaciones más jóvenes se observa una mayor distancia respecto del modelo tradicional de maternidad

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

Argentina atraviesa una profunda transformación demográfica marcada por una acelerada caída de la fecundidad. La tasa global descendió a 1,2 hijos por mujer en 2024, muy por debajo de los 2,1 hijos considerados necesarios para el reemplazo poblacional.

En este contexto, una nueva investigación aporta una perspectiva sobre las razones detrás del fenómeno: la disminución de los nacimientos no responde únicamente a que las personas quieran tener menos hijos, sino también a las dificultades que encuentran para concretar sus proyectos reproductivos.

Así surge de Deseos reproductivos en la encrucijada. Motivaciones y barreras para decidir en un contexto de baja natalidad, la primera encuesta nacional de intenciones reproductivas, realizada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina junto con la consultora Voices!.

El estudio fue presentado este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, durante un encuentro que reunió a autoridades, especialistas, representantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado.

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Una brecha entre los deseos y la realidad

Uno de los principales resultados de la investigación es que el 57 % de las personas de entre 18 y 45 años todavía no alcanzó la cantidad de hijos e hijas que desearía tener si no existieran limitaciones de ningún tipo.

El dato cuestiona la idea de que la baja natalidad se explica exclusivamente por una pérdida del deseo de tener hijos. De acuerdo con la encuesta, una proporción significativa de la población mantiene proyectos reproductivos que no logra concretar.

"Los resultados muestran una distancia entre los proyectos reproductivos y las condiciones reales para concretarlos", señaló Mariana Isasi, jefa de Oficina de UNFPA en Argentina.

Según el estudio, las condiciones económicas y vinculadas al cuidado explican el 62 % de los casos en los que las personas tuvieron menos hijos de los deseados. Entre los factores que aparecen asociados a esta brecha se encuentran la situación económica, la estabilidad laboral, el acceso a la vivienda y la posibilidad de compatibilizar la crianza con el trabajo.

El modelo de dos hijos continúa siendo, además, el ideal más extendido: fue elegido por el 34 % de las personas encuestadas.

Cambios en los proyectos familiares

La investigación también muestra que la caída de la fecundidad se inscribe en una transformación más amplia de los proyectos de vida y de las trayectorias familiares.

Entre las generaciones más jóvenes se observa una mayor distancia respecto del modelo tradicional de maternidad. Dos de cada diez mujeres de entre 18 y 24 años manifestaron que no desean tener hijos.

También aparecen diferencias entre mujeres y varones jóvenes. Mientras las mujeres expresan con mayor claridad la posibilidad de no tener hijos como un proyecto de vida legítimo, entre los varones se registra una mayor indefinición respecto de la paternidad.

El estudio señala, además, que el llamado "exceso reproductivo", es decir, haber tenido más hijos de los inicialmente planeados, resulta más frecuente entre los grupos de mayor edad y presenta una relación con las desigualdades socioeducativas. Esta situación se concentra principalmente entre quienes no completaron la educación secundaria.

Anticoncepción y autonomía

La encuesta relevó también las condiciones vinculadas con la capacidad de decidir sobre la propia reproducción.

El 92 % de las personas consultadas manifestó conocer los métodos anticonceptivos. Sin embargo, el conocimiento no siempre se traduce en la posibilidad efectiva de elegir.

Un 22 % afirmó que alguna vez no pudo utilizar el método anticonceptivo que había elegido. A esto se suma que casi cuatro de cada diez mujeres señalaron haber atravesado dificultades para decirle "no" a su pareja frente a relaciones sexuales no deseadas.

Los datos muestran así que las decisiones reproductivas no dependen exclusivamente de preferencias individuales, sino también de las condiciones económicas, laborales, sociales, sanitarias y de las relaciones de género.

Una encuesta nacional

La investigación fue realizada entre enero y febrero de 2026 mediante cuestionarios autoadministrados online. Participaron 1515 personas de entre 18 y 70 años de todas las regiones del país. La muestra fue diseñada de acuerdo con parámetros poblacionales del Censo Nacional 2022 y ponderada por nivel educativo. El cuestionario, de carácter semiestructurado, tuvo una duración aproximada de 20 minutos.

El relevamiento buscó conocer los deseos reproductivos de la población adulta, así como las motivaciones, percepciones y barreras que intervienen en las decisiones sobre tener hijos.

Para UNFPA, los resultados muestran que la discusión sobre la baja natalidad no debería centrarse únicamente en la cantidad de nacimientos, sino también en las condiciones en las que las personas toman decisiones sobre su vida reproductiva.

El informe plantea que el objetivo de las políticas públicas no debería ser promover un determinado modelo familiar ni incentivar a la población a tener más o menos hijos. El desafío consiste en generar condiciones que permitan decidir de manera informada, autónoma y libre de desigualdades.

En ese sentido, la baja natalidad aparece como un fenómeno multicausal que combina cambios culturales y generacionales con obstáculos materiales que pueden limitar la posibilidad de concretar los proyectos familiares.