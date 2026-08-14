Bahía debutó esta mañana venciendo a Tres Arroyos en el Provincial U15 Femenino

El plantel de Bahía. Foto: gentileza prensa Asociación de Básquetbol de Chivilcoy.

Bahía Blanca tuvo un exitoso debut esta mañana en el Provincial U15 Femenino, venciendo a Tres Arroyos, por 77 a 36, por la zona Sur, en el estadio Grilón Arena de Chivilcoy.

El partido correspondió a la segunda fecha -la primera tuvo libre Bahía- y los cuartos fueron 16-12, 34-19 y 55-27.

El representante bahiense comenzó sacando ventaja (13-5) y las tresarroyenses descontaron a uno (13-12) y el primer cuarto cerró 16-12.

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Ya en el segundo, Bahía comenzó a estirar la diferencia y terminó dominando a voluntad.

En la primera fecha, ayer Mar del Plata venció a Tres Arroyos, por 62 a 60, por lo tanto, esta tarde, desde las 18, Bahía y las marplatenses se jugarán el Nº1 de la zona.

La sínstesis:

Bahía Blanca (77): Martina Bocca (2), Camila Gherzi (6), Simona Ginóbili (6), Indira Bassi (8), Milagros Pratdessus (5), Clara Pisani (17), Morena Santillán, Renata Sierra (3), Lola Pérez (2), Uma Di Yorio (17), Carola Amore (8) y Delfina Corenfeld (3). DT: Emiliano Roldán.

Tres Arroyos (36): Pilar Besmalinovich (4), Jazmín Bianco (6), Juana Mogni (5), Indiana Azpeitía (5), Clara Palladino, Mía Iparraguirre (2), Lara Monge, Alma Villalba (1), Ariana Colonna (3), Pilar Aymonino (7), Petra Fernández y Juana Di Stéfano (3). DT: Raúl Bianco.

Cuartos: Bahía, 16-12; 34-19 y 55-27.

Árbitros: Federico González (La Plata) y Victoria Ruppel (Mar del Plata).

Cancha: Grilon Arena.