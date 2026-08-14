Continúa el juicio contra el “Pity” Álvarez: declaración clave de un amigo de Cristian Díaz

El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz en julio de 2018 continúa este viernes con una nueva audiencia de testimoniales. En esta ocasión, será el turno de un amigo de la víctima que presenció el hecho y vecinos.

Este viernes se lleva a cabo la tercera audiencia de debate oral y público en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, en la cual prestará declaración Carlos Ulises Stiempcich, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Stiempcich era amigo de Díaz y es quien intentó separar la pelea que se desató en la madrugada del 12 de julio de 2018 y terminó con el crimen del hombre de cuatro disparos.

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A su vez, se aguarda a que seis vecinos del barrio Samoré también den testimonio frente a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Se trata de Iliana Díaz, Fanny Johana Valdivia Quea, Laura Bellizzi, Carla Mariela Collazo, Pablo Sebastián Robles y Pablo Roberto Musumano.

Durante la segunda jornada del debate oral y público por el homicidio simple de Díaz, el músico escuchó la declaración de su expareja Agustina Ibernoz; Verónica Román, madre de la segunda hija de Díaz; y Alejandro Marcelo Pedroso, taxista y vecino de Samoré.

En dicha jornada el tribunal le solicitó a “Pity” que se quite un guante que llevaba en una de sus manos, así como también los anteojos de sol. Durante parte de la audiencia se pudo constatar que se quedó dormido, por lo que debieron despertarlo. (NA)