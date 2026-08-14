Las Leonas y Los Leones, listos para el Mundial de hockey en Bélgica y Países Bajos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Con nuevo formato, dos países sede y la particpación conjunta de varones y mujeres comenzará este fin de semana el Mundial 2026 de hockey.

El mismo se disputará hasta el domingo 30 de agosto en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y el Estadio Wagener de Amstelveen, Países Bajos.

Participarán 32 selecciones —16 masculinas y 16 femeninas— y después de cuatro grupos de cuatro por género, darán paso a una segunda fase (también de grupos). Los dos mejores equipos de cada uno avanzarán directamente a las semifinales.

Es decir, desaparecen los cuartos de final y habrá una particularidad: cuando dos selecciones procedan del mismo grupo original, conservarán el resultado del enfrentamiento directo entre ambas.

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Las Leonas, subcampeonas del mundo en 2022, debutarán este sábado, desde las 12:30, ante Estados Unidos y en Bélgica como parte del grupo B.

El entrenador Fernando Ferrara citó a Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofia Tocalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchenetti, Paula Ortiz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

Primera fase

Zona A: Australia, Chile, Japón, Países Bajos

Zona B: Argentina, Alemania, Escocia, Estados Unidos

Zona C: Bélgica, España, Irlanda, Nueva Zelanda

Zona D: China, Inglaterra, India, Sudáfrica

Fixtura de Argentina

Sábado 15 de agosto - 12:30 vs. Estados Unidos

Lunes 17 de agosto - 12:00 vs. Alemania

Miércoles 19 de agosto - 6:00 vs. Escocia

Los Leones, por su parte, serán conducidos por Lucas Rey y contarán con Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuen Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Mendez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zárate.

Competirán dentro del grupo A (en Países Bajos) e iniciarán su participación enfrentando a Japón, el domingo a las 14:00 hora argentina.

Primera fase

Grupo A: Argentina, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda

Grupo B: Bélgica, Francia, Alemania, Malasia

Grupo C: Australia, España, Irlanda, Sudáfrica

Grupo D: Inglaterra, India, Pakistán, Gales

Fixture de Argentina

Domingo 16 de agosto - 14:00 vs. Japón

Martes 18 de agosto - 13:00 vs. Países Bajos

Jueves 20 de agosto - 7:30 vs. Nueva Zelanda