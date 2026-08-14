El dólar despidió la semana con una señal que mira todo el mercado: ¿a cuanto cerró en Bahía?

El mercado cambiario cerró la semana en Bahía Blanca con el dólar blue en alza. De acuerdo con las cotizaciones de referencia difundidas este viernes, la divisa informal terminó la jornada en $1.533 para la compra y $1.561 para la venta, luego de avanzar $5 en ambas puntas.

La variación diaria del blue fue del 0,32%, con una diferencia de $28 entre el precio de compra y el de venta.

En el segmento oficial, el dólar del Banco Nación finalizó la semana en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta. De esta manera, al comparar los valores de venta, el blue quedó $51 por encima de la cotización oficial.

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Por otra parte, el promedio del dólar oficial informado para Bahía Blanca se ubicó en $1.468,92 para la compra y $1.516,51 para la venta, con bajas de $3,01 y $2,43, respectivamente.

Así, el cierre semanal dejó un escenario con el dólar blue nuevamente por encima del oficial, en una jornada en la que la cotización informal recuperó terreno y terminó la semana cerca de los $1.560.

El riesgo país, en tanto, volvió a subir este viernes y cerró la jornada en 479 puntos, de acuerdo con el índice EMBI elaborado por JP Morgan.

El indicador registró una suba de 7 puntos respecto del cierre anterior, cuando había terminado en 472 unidades. De esta manera, la variación de la jornada fue del 1,48%.